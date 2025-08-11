Rescatados en el Montgó en plena ola de calor dos jóvenes senderistas que sufrían deshidratación severa y mareos
Los excursionistas estaban realizando la ruta del Racó del Bou, en el término de Xàbia, y los bomberos los han evacuado en helicóptero
Plena ola de calor. Lo más duro del duro y sofocante verano. Y a dos jóvenes de unos 20 años les ha dado por subir al Montgó. Estaban realizando la ruta del Racó del Bou, en término de Xàbia. Eran las 14 horas. A pleno sol. Han empezado a sentirse mal. Se ha activado rápidamente el rescate.
De hecho, el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante había acudido con el helicóptero Alpha 01 a la cala del Moraig, en concreto al acantilado de la Cova dels Peixos, donde un joven de 23 años había sufrido una caída y se había dislocado el hombro. Pero se ha abortado el rescate por el aire (se le ha sacado por tierra) de este accidentado. Lo del Montgó era urgentísimo. Los dos senderistas estaban muy mareados y podían tener un golpe de calor.
Además, en la parte alta de esta montaña es difícil encontrar sombra. Los dos senderistas se habían metido debajo de un palmito buscando algo de alivio.
Evacuados en el helicóptero
Los rescatadores han llegado con el helicóptero a donde estaban los jóvenes. Ha descendido un rescatador y un médico. Necesitaban atención sanitaria urgente. Sufrían una deshidratación severa y estaban mareados. Los han estabilizado. Los han subido con arnés y triángulo de rescate al helicóptero. Los han trasladado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que los ha llevado al hospital. Se están recuperando sin problemas. Eso sí, lo de subir al Montgó en plena ola de calor y a una hora en la que el sol cae a plomo ha sido una imprudencia como una montaña.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
- Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia