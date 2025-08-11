Tres detenidos y cinco investigados por los retiros espirituales de ayahuasca de Pedreguer

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco acusadas de pertenecer a una organización que promovía el consumo de drogas y que anunciaba por internet paquetes de estancia en un retiro espiritual radicado en un chalé de Pedreguer.

En la operación, ya adelantada por Levante-EMV, se han realizaron dos registros en dos fincas de la partida rural de Cometes de Pedreguer en los que los agentes han intervenido 11 litros de ayahuasca preparada para el consumo; 117 ejemplares de cactus de San Pedro (contiene mescalina, un alcaloide psicoactivo); varias botellas de secreciones de Sapo Kambó (Phyllomedusa bicolor); 7 kilogramos de Mimosa (Mimosa púdica); 368 kilogramos de semillas de Harmal (Peganum harmala); 945 comprimidos de Ritalín (metilfenidato); además de dinero en efectivo y numerosa documentación.

Las plantaciones de cáctus de San Pedro, que contiene mescalina, un alcaloide psicoactivo / Levante-EMV

La investigación se inició el pasado mes de marzo tras recibir la denuncia de un afectado. Los agentes comprobaron la existencia de una empresa que se anunciaban en internet como una organización de referencia internacional en retiros espirituales y que ostentaba premios de reconocimiento como aval.

Los brebajes de ayahuasca que se daban a los participantes en los retiros / Levante-EMV

Asimismo, ofertaban paquetes vacacionales de medicina tradicional curativa con ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de Sapo Kambó y difundían la publicidad de sus servicios de forma masiva recibiendo clientes de todo el mundo, en su mayoría procedentes de países europeos, atraídos por una experiencia descrita por la empresa como mística y beneficiosa para la salud.

Teresa Andreu

Paquetes vacacionales por más 1.000 euros

Los paquetes incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias, cuyos precios dependían de los días de estancia, que podían ser entre tres y cinco días, siendo el precio medio por paquete superior a mil euros. Los retiros se hacían en grupos, de hasta veinte asistentes, que eran atendidos por seis empleados de la organización durante los “viajes astrales”.

El laboratorio casero en el que se elaboraban los brebajes / Levante-EMV

Los investigadores han comprobado que se realizaban varios retiros semanalmente, a un elevado número de personas y estiman que, sólo en el último año, el grupo habría facturado varios cientos de miles de euros, que cobraban en su mayoría en efectivo, sin declarar los ingresos y evitando dejar rastro. Disponían de un sinfín de cuentas bancarias pertenecientes a entidades de diversos países, empleadas en esta actividad.

Un momento de la intervención de la Guardia Civil / Levante-EMV

Uno de los registros se realizó en el chalé destinado a los retiros espirituales. En las salas destinadas a la realización de los “viajes astrales” había dispuestas varias decenas de camas, en las que los clientes eran atendidos simultáneamente por seis miembros del grupo que preparaban y administraban las sustancias y les acompañaban durante el proceso, sin disponer de medios que les permitieran intervenir en caso de una intoxicación. En el momento del registro, en el retiro se hallaban 16 personas alojadas.

Laboratorio casero para los brebajes

Para la preparación de los brebajes habían dispuesto un laboratorio casero, rudimentario y sin medidas higiénicas, en el que manipulaban los principios y elaboraban las sustancias que administraban a los clientes.

Los agentes procedieron a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer de 33 años, considerados los cabecillas del grupo, administradores de la empresa, encargados de anunciar los servicios, llevar la gestión económica y preparar las sustancias para el consumo. También han sido investigadas otras 5 personas, tres hombres y dos mujeres que serían los “guías espirituales” de la organización, encargados de administrar las sustancias y acompañar a los clientes durante el consumo de los estupefacientes.

A todos ellos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las sustancias intervenidas han sido remitidas a los laboratorios oficiales para el análisis de su toxicidad.

Ayahuasca, cactus de San Pedro, secreciones del sapo Kambó, Harmala y Mimosa

La ayahuasca, el cactus de San Pedro, las secreciones del sapo Kambó, la Harmala y la Mimosa son sustancias de procedencia natural con efectos altamente nocivos para el ser humano, que producen efectos difíciles de prever, porque dependen entre otros factores, del metabolismo de cada persona y de la cantidad administrada. Este riesgo se incrementa cuando las sustancias tóxicas son administradas por personas que carecen de formación sanitaria y manipuladas de forma casera.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Calp, que ha contado con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Dénia