Xàbia tendrá 82 viviendas de protección pública y 16 serán municipales y se destinarán a alquiler asequible
Ya hay empresa adjudicataria para construir las dos primeras promociones de vivienda social
Las nuevas urbanizaciones tendrán piscina, algo que en Xàbia parece obligado: es el municipio valenciano que más tiene con nada menos que 9.275
Por algo se empieza. Xàbia tiene un grave problema de vivienda (las nuevas están a precios astronómicos). Ahora se construirán las dos primeras promociones en muchos años de vivienda de protección pública. Estas urbanizaciones tendrán piscina. La piscina parece obligada en el municipio valenciano que más tiene, nada menos que 9.275. Xàbia es el pueblo del gran chapuzón.
El órgano de contratación de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ha propuesto la adjudicación de dos lotes de parcelas para la construcción de 82 viviendas de protección pública en Xàbia.
Ahora, la empresa propuesta para la adjudicación cuentan con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para formalizar la adjudicación definitiva.
Mediante fórmula de permuta, las empresas que resultan adjudicatarias se comprometen a entregar a la Generalitat, en concepto de permuta por el suelo, un número determinado de viviendas. En el caso de Xàbia, el número de vivienda ofertada por la empresa propuesta asciende a 16 viviendas que pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat o del ayuntamiento para su arrendamiento a precio asequible.
De los dos lotes licitados en Xàbia, el primero contemplaba dos parcelas en la calle Garcilaso de la Vega, 14-16, con una edificabilidad de 1.892 m² en la que se alzarán 26 viviendas, con sus correspondientes aparcamientos y trasteros. De ellas, 6 pasarán al parque público de la Generalitat o del Consistorio, como forma de pago del suelo. Ello supondrá una inversión total de 3.224.119 euros.
Habrá viviendas con dos dormitorios y terraza; con un dormitorio y varios estudios. La organización espacial de las viviendas se ha concebido con un enfoque modular y flexible que facilita su adaptación a lo largo del tiempo.
La propuesta incorpora espacios exteriores de calidad, con zonas comunes ajardinadas, áreas recreativas y piscina. Estos espacios promueven el encuentro social, mejoran la microclimatización y aportan un valor estético y ecológico al entorno.
El lote 2 de Xàbia corresponde a otra parcela situada en la calle Poeta José Albi, 8, con una edificabilidad de 3.877 m². En este caso, se construirán 56 viviendas, con una inversión total de 7.019.485 euros, de las que 10 pasarán a la administración. La promoción contará con 66 aparcamientos y 52 trasteros, zonas ajardinadas, recreativas y una piscina. Las viviendas tendrán dos dormitorios, dos baños y terraza.
Reunión en Xàbia
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha estado hoy en Xàbia. Ha explicado que estas dos promocion se enmarcan en el Plan Vive de la Generalitat, cuyo objetivo es la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana en esta legislatura. Fernández se ha reunido con la alcaldesa, Rosa Cardona, y los concejales de Patrimonio, Fatima Jarjor; de Urbanismo y Obras, Pere Sapena, y Vivienda, Juan Luís Cardona.
