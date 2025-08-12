El daño a la posidonia sale a flote: nuevo fin de semana de fondeos sin control en Xàbia

El daño se ve. Salen a flote manojos de posidonia oceánica arrancados por las anclas. Navegantes expertos y que consultan la app de fondeos y la cartografía y echan el ancla en fondos de arena y no sobre las praderas de fanerógamas marinas se indignan al comprobar que seguir las normas en el mar es la excepción. No hay todavía boyas de fondeo (está previsto que esta semana se despliguen los campos de boyas), pero eso no quiere decir que toda la costa de Xàbia sea jauja.

"Las motos acuáticas y las lanchas te pasan a todo gas y a escasos metros. Los yates y veleros están anchados en la cala Sardinera sobre la posidonia. El daño a la pradera marina, verdadero pulmón de oxígeno, es tremendo. Tarderemos años en recuperarnos de este desastre medioambiental", ha comentado a Levante-EMV un experimentado navegante.

Hojas de posidonia arrancadas por las anclas y flotando en aguas de la cala Sardinera / Levante-EMV

La aplicación móvil de la posidonia marca perfectamente dónde están las praderas de esta planta endémica del Mediterráneo. La cartografía es precisa. Además, en días como este domingo, cuando el agua era absolutamente transparente, es fácil buscar un tramo de fondo de arena para arrojar el ancla y no "arañar" los ecosistemas marinos. Pero, en franjas costeras de tanta presión náutica como la Cala Blanca y la cala Sardinera de Xàbia, todas esas facilidades parece que sirven de poco. Muchos navegantes echan el ancla donde les parece. Fondean sobre la posidonia. A la hora de levar anchas, sacan un ramillete de posidonia arrancada. Esta práctica deja calvas en las valiosas praderas de posidonia y de cymodocea nodosa.

Embarcaciones pegadas a la orilla y, al fondo, el intenso tráfico marítimo / A. P. F.

Desde lo alto de la cala del Francés se observaba perfectamente que decenas de embarcaciones habían fondeado sobre la posidonia. También se comprobaba que numerosos navegantes echan el ancla muy cerca de la orilla. Al no estar todavía colocado el campo de boyas (aquí se instalan 62), los fondeos se hacen sin control y sin respetar la distancia de separación de la costa.

Otro fin de semana (¿el último?) de fondeos sin control en Xàbia / A. P. F.

Llegan, por fin, los campos de boyas

La empresa Scorpora Centro de Buceo colocará a partir de esta semana (es ahora cuando se ha podido adjudicar el contrato) 108 boyas ecológicas. Donde más hay es en la Cala Blanca y la cala de la Sardinera (fondeos al socaire del Cap Prim). También se colocarán en el Cap Negre (ensenada de la Falzia), las cuevas dels Òrguens y del Llop Marí, En Caló y la Granadella. Las boyas de fondeo llegan con más de dos meses de retraso. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) ha insistido en que la culpa es de la Dirección General de Costas, que no les dio la autorización hasta el 1 de julio.