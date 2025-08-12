Un joven de 21 años muere ahogado en una piscina de Calp

El equipo médico del SAMU le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no ha habido respuesta

Vista de Calp tomada desde el Penyal

Vista de Calp tomada desde el Penyal / Imagen de Calp tomada desde el Morro de Toix

Teresa Andreu

Calp

Un joven de 21 años ha muerto ahogado este mediodía en una piscina privada de Calp. Sobre las 13.35 horas, el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) ha recibido el aviso de un ahogamiento en una piscina del término municipal calpino. Ha enviado a un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios le han realizado al joven maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización. Han intentado por todos los medios recuperarle el pulso, pero no ha habido respuesta.

Finalmente el médico ha confirmado el fallecimiento. Ahora se esperará a la autopsia para saber concretamente las causas de la muerte de este joven de 21 años. No es el perfil habitual de los fallecidos este año en playas y piscinas, que suelen ser personas de avanzada edad que sufren una insuficiencia cardiorespiratoria.

