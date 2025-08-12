Llega una patera con 13 migrantes a la playa de la Fossa de Calp

Están recibiendo asistencia sanitaria en las dependencias de la Guardia Civil antes de trasladarlos a Alicante

Imagen de archivo de una patera llegada a una playa

Imagen de archivo de una patera llegada a una playa / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Una patera con 13 migrantes a bordo ha llegado esta mañana, sobre las 9 horas, a la playa de la Fossa de Calp, que a esa hora ya empezaba a llenarse de bañistas. La embarcación ha tocado tierra en el extremo sur de la playa. Un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil escoltaban a la patera. En la playa esperaban patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local. Los migrantes estaban en aparente buen estado de salud.

Se ha movilizado el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias (ERIE) de ayuda humanitaria a migrantes de la Cruz Roja de Calp. Se ha llevado a los ocupantes de la patera a dependencias de la Guardia Civil, donde se les ha realizado una primera atención sanitaria. Ahora se los trasladará al puerto de Alicante.

Contraste: el drama de la inmigración y las vacaciones en la playa

La llegada de la patera ha sorprendido a los bañistas, sorprendidos también por el helicóptero y la patrullera que controlaban a la precaria embarcación y por el despligue policial en la orilla de la playa. No es la primera vez que arriba una de estas embarcaciones a una playa de la Marina Alta repleta de bañistas. El drama de la inmigración contrasta con las vacaciones en la playa de los turistas.

