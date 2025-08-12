Luz verde a reconstruir el muro de Calp que se derrumbó en las lluvias torrenciales de 2022
El ayuntamiento ha podido sacar ahora a licitación por 219.404 euros las obras
Los desastres no se borran de un día para otro. Las lluvias torrenciales de 2022 causaron en Calp daños en las playas y provocaron que se viniera abajo un gran muro del vial de acceso a la urbanización Balcón de Bèrnia, en la partida de l'Empedrola. A estas alturas, el muro no se ha reconstruido como toca. El ayuntamiento ha sacado ahora a licitación las obras por 219.404 euros. El vial está "descalzado" en la zona del derrumbe. La comunidad de propietarios ha levantado un muro de hormigón armado, pero es una solución provisional.
Las obras que el consistorio licitará ahora consisten en demoler el firme dañado al colapsar el muro y en reconstruir un muro seguro, así como las aceras. Se repondrá la red de abastecimiento, ahora desplegada de manera provisional. Se mejorará la red de pluviales. Además, se canalizará una línea eléctrica soterrada de baja tensión.
Las obras, una vez se contrate a la empresa, deben estar terminadas en tres meses. Las obras se financian con el remanente de tesorería.
Retraso por falta de técnicos
La alcaldesa, Ana Sala, ha subrayado que su intención era llevar a cabo estas obras lo más pronto posible, pero que el expediente se ha retrasado por la falta de técnicos en el departamento municipal de Infraestructuras y proyectos. "Esperemos que empresas solventes se presenten a la licitación y podamos ejecutar las obras lo antes posible y devolver la normalidad a esa zona de la urbanización Empedrola", ha indicado la alcaldesa, que ha recordado que aquel episodio de lluvias torrenciales causó importantes daños y obligó a desalojar a vecinos.
