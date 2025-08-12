Refulge la tradición: espectacular rehabilitación exterior de la gran casa señorial del siglo XIX de Xàbia

Ha sido desmontar el andamio y surgir un edificio que refulge, que "brilla con luz propia". Esta última expresión es, sí, un topicazo. Pero es la que mejor expresa la luz recuperada, el efecto de ese purísimo blanco mineral que refleja la bella tradición de enjalbegar (encalar) las fachadas de las casas.

Los vecinos de Xàbia estaban acostumbrados a los desconchones, a las manchas renegridas de humedad, a la tosca apagada. Esta casa, la gran casa señorial del centro histórico xabienc, llevaba cerrada desde 1939. Durante la Guerra Civil, se utilizó como prisión. Su dueño, entonces Rafael Bover, un médico que luchó contra la lepra y de ideas liberales y muy avanzadas, no quiso que la familia volviera a una casa que le traía recuerdos tan siniestros. Y empezó la lenta, pero implacable, decadencia de la Casa dels Bolufer. Ahora recobra la luz.

Detalle de la Casa dels Bolufer, con las acróteras que rematan la fachada y, a la izquierda, un tramo de la iglesia fortaleza gótica / A. P. F.

La empresa Rehabilitaciones Ifach ha utilizado pintura mineral con base de cal y mortero también de cal para devolverle a las paredes exteriores ese blanco que parece destellar, que brilla. Además, ha saneado el muro de mampostería, que estaba muy deteriorado, y ha limpiado la piedra tosca. La tosca, antes mortecina, ha recuperado los tonos dorados. La fachada principal está coronada con acróteras que infunden clasicismo al edificio. La torre es otro elemento singular ahora restaurado. Esta casa es una de las más notables de la arquitectura ecléctica de la burguesía de la pasa. Los pudientes burgueses avizoraban desde lo alto de la torre la partida y la llegada a puerto de los pailebotes y luego vapores que llevaban la pasa a medio mundo.

La restauración exterior denota escrupulosa fidelidad a la arquitectura tradicional, a la armonía de vanos adintelados (enmarcados con piedra tosca) y las paredes encaladas y de un luminoso blanco mineral. Los trabajos se han dejado de florituras y han consistido en devolverle a esta gran casa señorial el esplendor perdido. Este edificio está declarado Bien de Relevancia Local y, además, se halla en el ámbito del Bien de Interés Cultural de la iglesia gótica de Sant Bertomeu.

Un hotel con historia

Las obras prosiguen ahora en el interior. La familia Bover, desdencientes de los Bolufer, vendió esta gran casa, situada en el cogollo del centro histórico de Xàbia, hace dos años. Los nuevos propietarios van a abrir un hotel. Proyectos de este cariz (un hotel con historia atraerá a visitantes con sensibilidad cultural) son los que anhela el municipio. De momento, la gran casa señorial de la pasa ha recuperado la luz.