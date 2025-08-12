Xàbia extrae los 300 litros de gasóleo del gran velero encallado tras no hacerlo el dueño

La empresa Kraken, contratada por el ayuntamiento, también ha retirado el aceite del motor, las baterías y otros elementos contaminantes

Un operario se asoma al interior del gran velero encallado

Un operario se asoma al interior del gran velero encallado / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La atracción turística se ha convertido en un marrón de primera. El dueño del Bau Bau, el gran velero encallado en Xàbia (tiene casi 19 metros de eslora), no mueve un dedo. No ha realizado actuaciones de descontaminación. Tampoco ha tomado medidas para evitar que el velero, si se desata un temporal, acabe hecho añicos y esparcido a trozos por la costa del Primer Muntanyar y la bahía.

El velero encallado en Xàbia, a vista de dron

El velero encallado en Xàbia, a vista de dron

El velero encallado en Xàbia, a vista de dron / Policía Local de Xàbia

Ya va para tres semana que encalló el barco. El ayuntamiento de Xàbia ha tomado medidas. La alcaldía y la concejalía de Seguridad Ciudadana han ordenado trabajos de limpieza y extracción de materiales contaminantes.

300 litros de combustible

La empresa especializada Kraken, contratada por el ayuntamiento, ha procedido a extraer del barco unos 300 litros de gasóleo, aceite de motor, baterías y otros elementos contaminantes. Con esta intervención se pretende evitar que estas sustancias puedan verterse al mar y causar un impacto medioambiental, especialmente en un litoral que alberga especies protegidas de gran valor ecológico.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Xàbia continúa con las gestiones necesarias para lograr la retirada completa del velero encallado.

