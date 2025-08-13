Calp inicia la limpieza de los barrancos del Quisi y Pou Roig
Los trabajos se llevan a cabo para prevenir posibles inundaciones
La CHJ ya ha empezado a renaturalizar los dos barrancos en la zona no urbana
Cauces limpios como una patena. El Ayuntamiento de Calp ha iniciado esta semana los trabajos de desbroce y limpieza del tramo urbano de los barrancos del Quisi y el Pou Roig. El cauce en el que está actuando es el que va entre el puente Casanova y la zona deportiva. Aquí se juntan los dos barrancos. La urgencia de esta actuación reside en que ya a finales de agosto se acentúa el riesgo de lluvias torrenciales.
El departamento de Medio Ambiente está cortando los cañaverales de Arundo Donax, una caña invasora. "Estamos limpiando los cauces para estar tranquilos de cara a este otoño", ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, que ha recordado que, barranco arriba, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) está llevando a cabo una actuación de renaturalización. Consiste en colocar en el ribazo lonas de plástico para "solarizar" y eliminar los rizomas de las cañas invasoras.
"Además, nos hemos presentado a la convocatoria de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y, en septiembre, sabremos si hemos logrado la financiación solicitada para la naturalización del barranco, aunque la estrategia está ya definida y vamos trabajando por fases”, ha explicado Pere Moll.
Tras eliminar las cañas invasoras, se plantará vegetación autóctona y característica de las riberas de los barrancos valencianos. La redacción del proyecto técnico tiene un presupuesto base de 30.000 euros y los trabajos previstos cuentan con una partida de 170.000 euros.
