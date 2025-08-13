El Centre d'Estudis Vicentins de Teulada recibe de Carmen López y Tomás Merlos 1.240 libros

El Centre d’Estudis Vicentins de Teulada ha recibido una donación de 1.240 ejemplares por parte de Tomás Merlos Sánchez y Carmen López López, quienes, de forma altruista, han querido contribuir nuevamente a engrandecer el legado histórico y cultural de Teulada Moraira. En su primera entrega donaron más de 300 libros, y ahora, con esta segunda aportación, los nuevos ejemplares se incorporan a un fondo patrimonial en constante crecimiento que consolida al centro como un referente para investigadores, amantes de la historia y visitantes interesados en la figura de Sant Vicent Ferrer.

Inaugurado en mayo de 2018 durante el Año Jubilar Vicentino y ubicado en la antigua casa de Constança Ferrer, hermana del Sant Vicent Ferrer, el Centre d’Estudis Vicentins impulsa el estudio y la investigación desde una perspectiva aconfesional sobre la vida, obra y contexto histórico del dominico valenciano, conocido por sus contemporáneos como Mestre Vicent. La biblioteca alberga una importante colección bibliográfica de más de 2.000 ejemplares y piezas, accesible tanto al público general como a especialistas.

La concejala de Cultura de Teulada Moraira, Verónica Martínez, ha expresado su agradecimiento “a todas las personas que han hecho posible, con sus donaciones, que el Centre d’Estudis Vicentins siga creciendo y conservando la memoria de Sant Vicent Ferrer”. Además, invita a vecinos y visitantes a “conocer este lugar único y a sumarse a la labor de preservar nuestra historia y patrimonio”.

Más de 21.000 visitantes

Así pues, con más de 21.000 visitantes desde su apertura, el Centre d’Estudis Vicentins se ha consolidado como un punto de turismo cultural y religioso en la comarca.