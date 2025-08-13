Ya solo falta iniciar las obras: Sanidad y la adjudicataria firman el contrato para construir el anhelado centro de salud de Pedreguer

Otro paso. Paso importante. Ya está más cerca que empiecen las obras del anhelado centro de salud de Pedreguer. El pasado 8 de agosto, la conselleria de Sanidad y la empresa adjudicataria, Ceviam EPC, S. L., firmaron el contrato para la construcción de una infraestructura sanitaria que este municipio reclama desde hace más de 20 años.

El presupuesto de construcción del centro de salud de Pedreguer / Levante-EMV

Empieza la cuenta atrás. El contrato para la construcción del nuevo centro de salud, edificio de consumo energético prácticamente nulo, se ha licitado por 3.135.616 euros. Hay que sumarle el IVA de 658.479 euros. Por tanto, la adjudicataria percibirá casi 3,8 millones.

Las obras durarán 18 meses

El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses. Con la firma del contrato, falta ahora que se suscriba el acta de replanteo. El siguiente paso será iniciar ya las obras.