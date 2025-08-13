A licitació la renovació de la tercera pista de Madrigueres de Dénia
Amb aquesta actuació quedarà completada la rehabilitació d'aquest espai esportiu a l'aire lliure
La Junta de Govern Local de Dénia ha aprovat hui l'eixida a licitació de les obres de renovació de la tercera pista del complex exportiu de Madrigueres, per un pressupost de 154.848 euros.
Com s'ha fet en les dos actuacions anteriors, l'objectiu del projecte és modernitzar i posar a punt la pista poliesportiva situada més a l'est del recinte a l'aire lliure de Madrigueres, ubicat entre el camí del Cementeri i el camí del Saladar.
Les actuacions que s'hi duran a terme consisteixen a millorar la xarxa de drenatge; elevar la pista uns 5 cm amb la pavimentació per a impedir-hi l'entrada d'aigua; i instal·lar-hi paviment esportiu sobre aglomerat asfàltic, per a garantir un rendiment idoni per a la pràctica de diferents esports.
El projecte es completarà amb la renovació dels tancaments laterals i les proteccions, així com les porteries de futbol sala.
La pista 1 va ser renovada l'any 2023 i enguany ha conclós el condicionament de la pista 2.
Un espai esportiu totalment renovat
Amb l'execució de les obres en la tercera pista (que tenen un termini aproximat de dos mesos, a partir de l'adjudicació) quedarà finalitzada aquesta millora de les instal·lacions de Madrigueres amb una inversió total d'uns 350.000 euros.
