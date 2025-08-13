A licitació la renovació de la tercera pista de Madrigueres de Dénia

Amb aquesta actuació quedarà completada la rehabilitació d'aquest espai esportiu a l'aire lliure

Les pistes esportives de Madrigueres

Les pistes esportives de Madrigueres / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

La Junta de Govern Local de Dénia ha aprovat hui l'eixida a licitació de les obres de renovació de la tercera pista del complex exportiu de Madrigueres, per un pressupost de 154.848 euros.

Com s'ha fet en les dos actuacions anteriors, l'objectiu del projecte és modernitzar i posar a punt la pista poliesportiva situada més a l'est del recinte a l'aire lliure de Madrigueres, ubicat entre el camí del Cementeri i el camí del Saladar.

Les actuacions que s'hi duran a terme consisteixen a millorar la xarxa de drenatge; elevar la pista uns 5 cm amb la pavimentació per a impedir-hi l'entrada d'aigua; i instal·lar-hi paviment esportiu sobre aglomerat asfàltic, per a garantir un rendiment idoni per a la pràctica de diferents esports.

El projecte es completarà amb la renovació dels tancaments laterals i les proteccions, així com les porteries de futbol sala.

La pista 1 va ser renovada l'any 2023 i enguany ha conclós el condicionament de la pista 2.

Un espai esportiu totalment renovat

Amb l'execució de les obres en la tercera pista (que tenen un termini aproximat de dos mesos, a partir de l'adjudicació) quedarà finalitzada aquesta millora de les instal·lacions de Madrigueres amb una inversió total d'uns 350.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  2. Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
  3. La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
  4. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  5. Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
  6. Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
  7. Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
  8. La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia

El Centre d'Estudis Vicentins de Teulada recibe de Carmen López y Tomás Merlos 1.240 libros

El Centre d'Estudis Vicentins de Teulada recibe de Carmen López y Tomás Merlos 1.240 libros

A licitació la renovació de la tercera pista de Madrigueres de Dénia

A licitació la renovació de la tercera pista de Madrigueres de Dénia

Las poetas toman las calles del Poble Nou de Benitatxell

Las poetas toman las calles del Poble Nou de Benitatxell

Calp inicia la limpieza de los barrancos del Quisi y Pou Roig

Calp inicia la limpieza de los barrancos del Quisi y Pou Roig

Ya solo falta iniciar las obras: Sanidad y la adjudicataria firman el contrato para construir el anhelado centro de salud de Pedreguer

Ya solo falta iniciar las obras: Sanidad y la adjudicataria firman el contrato para construir el anhelado centro de salud de Pedreguer

Oxígeno para la posidonia en Xàbia: ya están colocadas las boyas de fondeo

Oxígeno para la posidonia en Xàbia: ya están colocadas las boyas de fondeo

Un joven de 21 años muere ahogado en una piscina en Calp

Un joven de 21 años muere ahogado en una piscina en Calp

Llega una patera con 13 migrantes a la playa de la Fossa de Calp

Llega una patera con 13 migrantes a la playa de la Fossa de Calp
Tracking Pixel Contents