Oxígeno para la posidonia en Xàbia: ya están colocadas las boyas de fondeo

Oxígeno para la posidonia en Xàbia. Ya están las boyas de amarre. La empresa Scorpora Centro de Buceo, que logró este contrato y percibirá 321.357 euros, ha colocado a todo correr las 108 boyas que evitan que las embarcaciones de recreo arrojen el ancla sobre los fondos marinos de posidonia oceánica y cymodocea nodosa (fanerógamas marinas). Ya ayer, en un día de mar abslutamente en calma (un espejo), los yates, veleros y barcas se engancharon a estas balizas. Se quedan cortas. Pero alivian el impacto que tiene la náutica de recreo sobre las valiosas praderas marinas.

El furor del turismo que navega ya cuenta con un contrapeso imprescindible, el de los campos de boyas que preservan la posidonia. No obstante, dado que no hay boyas para tanto barquito, los navegantes que lleguen tarde están obligados a consultar la aplicación móvil de la posidonia y a buscar fondos de arena para echar el ancla.

Llegan al fin las boyas que evitan que se dañe la posidonia en Xàbia (imágenes) / A. P. F.

Estos campos de boyas están en la Cala Blanca y la Sardinera (62 balizas), en el Cap Negre, el litoral de las cuevas marinas dels Òrguens y el Llop Marí, en Caló o la Granadella. También cumplen la función de que las embarcaciones no fondeen demasiado cerca de la costa.

Este contrato, adjudicado la pasada semana, ha llegado más de dos meses tarde. El gobierno local (PP, CpJ y Vox) ha achacado el retraso a la dirección general de Costas, que primero obligó al ayuntamiento a separar las licitaciones de las boyas de balizamiento de las playas y las boyas ecológicas de amarre y luego tardó una barbaridad en autorizar los campos de boyas. El concejal de Playas y Seguridad, Juan Ortolá, ha reiterado que ese permiso llegó el 1 de julio.

"El gran tesoro sumergido de Xàbia"

Los pescadores y los navegantes concienciados han trasladado a este diario que los fondeos masivos y sin control estaban causando un daño irreparable en el "alguer" (expresión utilizada por los marineros) de la posidonia, el "gran tesoro sumergido de Xàbia". Ahora, por fin, han llegado las boyas. No hace tanto esta medida se daba por consolidada y lo que se planeaba era avanzar en la gestión de las boyas (reserva e incluso establecer un canon por amarrar) para poner un poco de orden en la presión náutica que sufre el litoral xabienc. Pero este verano todos esos planes se han ido al traste y hay que darse con un canto en los dientes al lograr, ya bien avanzado agosto, desplegar los campos de amarre y mitigar el daño que las anclas causan en los ecosistemas marinos.