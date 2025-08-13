Las poetas toman las calles del Poble Nou de Benitatxell

"Elles: constel·lació poètica", de Anna Ballester y cedida por la Biblioteca de Alcoi, da vuelo a las autoras valencianas

Poetas y versos en las calles de Benitatxell

Poetas y versos en las calles de Benitatxell

Las poetas toman las calles del Poble Nou de Benitaxell. Ayer martes, en el marco del festival literario 'Literatura a la fresca', se inauguró la exposición ‘Elles: constel·lació poètica", de Anna Ballester y cedida por la Biblioteca de Alcoi.

La muestra dibuja un mapa de la poesía valenciana actual escrita por mujeres. «A partir de la década de los setenta del siglo XX, algunas críticas y escritoras feministas añadieron lentes violeta a los telescopios tradicionales, un gesto que modificó sustancialmente la forma de contemplar nuestro cielo literario porque corrigió la miopía que nos impedía distinguir con pulcritud una gran cantidad de estrellas, las cuales, casualmente, tienen nombres de mujer», explica Maria Lacueva.

Esta original exposición da vuelo a las autoras valencianas. Difunde sus versos. Callejear permite estos días descubrir un universo literario. Las poetas que están representadas son Maria Josep Escrivà, Victòria Cremades, Gràcia Jiménez, Teresa Pascual, Samantha Gilabert, Anna Montero, Marisol Gonzàlez, Susanna Lliberós, Maria Rosa Sabater, Aina Garcia Carbó, Bibiana Collado, Lola Mascarell, Alba Fluixà, Maria Fullana, Encarna Sant-Celoni, Mercé Climent, Fina Girbes, Mercé Claramunt, Maria Josep Juan Ballester, Imma López Pavia, Christelle Enguix, Begonya Pozo, Isabel Roble, Maria Dolors Pellicer, Anna Ballester, Encar Reig, Imma Mànyez, Alba Camarassa, Isabel Garcia Canet y Àngels Gregori.

El festival literario lo organiza y dirige Clásicas y Modernas. Asociación para la igualdad de mujeres y hombres en la cultura.

