Recuperan cuatro móviles robados en la playa de Dénia y denuncian a un motorista acuático que ponía en riesgo a los bañistas
La Policía Local ha detenido a los dos descuideros que afanaban teléfonos a los turistas
La playa es jauja para los descuideros. Los bañistas se relajan. Se dan un chapuzón. Dejan en la orilla, junto a la toalla, pertenencias a las que los ladronzuelos les echan el ojo. La Policía Local de Dénia ha estado esta mañana entretenida en las playas. La patrulla de Seguridad e Incidencias ha pillado a los dos descuideros que afanaban móviles. Y un móvil no es cualquier cosa. Estos artefactos guardan todos los secretos. Los agentes han recuperado cuatro teléfonos y se los han devuelto a sus propietarios.
Además, el Servicio de Vigilancia Marítima ha interceptado a un imprudente motorista acuático que ha puesto en peligro a los bañistas de les Rotes y les Deveses. Los socorristas han avisado de que el conductor de la moto de agua no cumplía las normas. Se le ha denunciado ante la Capitanía Marítima.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Dénia cierra tres playas por contaminación de aguas fecales
- Hallan muerto a un conductor dentro de su coche volcado en Pedreguer días después del accidente
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia