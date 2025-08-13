Recuperan cuatro móviles robados en la playa de Dénia y denuncian a un motorista acuático que ponía en riesgo a los bañistas

La playa es jauja para los descuideros. Los bañistas se relajan. Se dan un chapuzón. Dejan en la orilla, junto a la toalla, pertenencias a las que los ladronzuelos les echan el ojo. La Policía Local de Dénia ha estado esta mañana entretenida en las playas. La patrulla de Seguridad e Incidencias ha pillado a los dos descuideros que afanaban móviles. Y un móvil no es cualquier cosa. Estos artefactos guardan todos los secretos. Los agentes han recuperado cuatro teléfonos y se los han devuelto a sus propietarios.

Además, el Servicio de Vigilancia Marítima ha interceptado a un imprudente motorista acuático que ha puesto en peligro a los bañistas de les Rotes y les Deveses. Los socorristas han avisado de que el conductor de la moto de agua no cumplía las normas. Se le ha denunciado ante la Capitanía Marítima.

