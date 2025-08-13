El Verger fa història amb "Pas al Trapig"
L'espectacle va deixar un missatge clar i reivindicatiu: el municipi mereix un espai escènic polivalent i de qualitat, on teatre, dansa, música i audiovisual puguen créixer i ser gaudits per tot el poble.
L-EMV
La plaça Concepció Miquel del Verger es va omplir fins a la bandera. Vora mil persones van respondre a la expectativa creada al voltant de "Pas al Trapig", l’acte central del 25é aniversari de l’Espai de Música Jove del Verger.
L’espectacle, que va comptar amb la col·laboració de nombroses associacions i grups del poble i de la comarca, va donar com a resultat una declaració d’amor al poble, a la seua gent i a la seua història.
En paraules del propi públic assistent, resulta difícil descriure tot el que va passar damunt i al voltant de l’escenari: més de 70 músics entre dolçaines, percussió, metalls i un cor imponent de 40 veus; prop de 100 participants més en escenes, danses i quadres visuals; i un equip tècnic i organitzatiu que va treballar sense descans des de bon matí. En total, prop de 200 persones implicades en fer realitat aquesta producció de gran format.
Durant més d’hora i mitja, els assistents van viatjar per la memòria col·lectiva del municipi a través de la llegenda viva de la Casa del Trapig, redescobrint episodis històrics, personatges i emocions que formen part de la identitat local. El resultat va ser un mosaic d’imatges, sons i sentiments que van aconseguir connectar generacions.
Amb tot, més enllà de la qualitat artística, "Pas al Trapig" va deixar un missatge clar i reivindicatiu: El Verger mereix un espai escènic polivalent i de qualitat, on teatre, dansa, música i audiovisual puguen créixer i ser gaudits per tot el poble.
"Un tros de la nostra vida, de la nostra història"
I , tal com va dir el seu coordinador i director, Pasqual Salort Aguilar, en el seu discurs final durant el càtering final d’agraïment: “A cadascun de vosaltres, que heu posat temps, talent i cor en aquesta aventura, vull dir-vos que "Pas al Trapig" no és només un espectacle… és un tros de la nostra vida que ja queda escrit per sempre. Hui no sols hem fet música, teatre o dansa: hem fet història junts. I això, amics i amigues, és el millor regal que em puc endur.”
Amb Pas al Trapig, El Verger no només va viure una nit de festa i cultura, sinó que va escriure una pàgina inesborrable de la seua història col·lectiva.
