El Verger fa història amb "Pas al Trapig"

L'espectacle va deixar un missatge clar i reivindicatiu: el municipi mereix un espai escènic polivalent i de qualitat, on teatre, dansa, música i audiovisual puguen créixer i ser gaudits per tot el poble.

La salutació final de tots els que van intervindre en la posada en escena

La salutació final de tots els que van intervindre en la posada en escena / Vicent Fotògraf

L-EMV

El Verger

La plaça Concepció Miquel del Verger es va omplir fins a la bandera. Vora mil persones van respondre a la expectativa creada al voltant de "Pas al Trapig", l’acte central del 25é aniversari de l’Espai de Música Jove del Verger.

L’espectacle, que va comptar amb la col·laboració de nombroses associacions i grups del poble i de la comarca, va donar com a resultat una declaració d’amor al poble, a la seua gent i a la seua història.

En paraules del propi públic assistent, resulta difícil descriure tot el que va passar damunt i al voltant de l’escenari: més de 70 músics entre dolçaines, percussió, metalls i un cor imponent de 40 veus; prop de 100 participants més en escenes, danses i quadres visuals; i un equip tècnic i organitzatiu que va treballar sense descans des de bon matí. En total, prop de 200 persones implicades en fer realitat aquesta producció de gran format.

Durant més d’hora i mitja, els assistents van viatjar per la memòria col·lectiva del municipi a través de la llegenda viva de la Casa del Trapig, redescobrint episodis històrics, personatges i emocions que formen part de la identitat local. El resultat va ser un mosaic d’imatges, sons i sentiments que van aconseguir connectar generacions.

El colofó de l'espectacle

El colofó de l'espectacle / Vicent Fotògraf

Amb tot, més enllà de la qualitat artística, "Pas al Trapig" va deixar un missatge clar i reivindicatiu: El Verger mereix un espai escènic polivalent i de qualitat, on teatre, dansa, música i audiovisual puguen créixer i ser gaudits per tot el poble.

"Un tros de la nostra vida, de la nostra història"

I , tal com va dir el seu coordinador i director, Pasqual Salort Aguilar, en el seu discurs final durant el càtering final d’agraïment: “A cadascun de vosaltres, que heu posat temps, talent i cor en aquesta aventura, vull dir-vos que "Pas al Trapig" no és només un espectacle… és un tros de la nostra vida que ja queda escrit per sempre. Hui no sols hem fet música, teatre o dansa: hem fet història junts. I això, amics i amigues, és el millor regal que em puc endur.”

Amb Pas al Trapig, El Verger no només va viure una nit de festa i cultura, sinó que va escriure una pàgina inesborrable de la seua història col·lectiva.

