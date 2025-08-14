Calp sigue los pasos de Fuengirola y contratará a detectives para investigar las bajas laborales de los trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Calp sigue los pasos de Fuengirola y también contratará a detectives para saber si los funcionarios y trabajadores municipales que están de baja se hallan enfermos de verdad o le echan mucho cuento. La alcaldesa, Ana Sala, del partido independiente Somos Calpe, quien gobierna con PSOE y Compromís, ha remitido una providencia al departamento de Recursos Humanos con el fin de que redacte un pliego técnico y administrativo para contratar los servicios de vigilancia y seguimiento de las bajas laborales que se registran en el consistorio. Se establece también que la duración del servicio será de dos años prorrogable a un tercero. El objetivo de esta medida es reducir en la medida de lo posible el absentismo laboral en la administración local.

En el documento se señala que, a través del departamento de Recursos Humanos, se ha constatado que el nivel de absentismo laboral en el Ayuntamiento de Calp alcanza el 10% y supera la media del sector. Por ello desde alcaldía se ha considerado la necesidad de mejorar la gestión de los procesos de seguimiento de las bajas laborales. El Consistorio calpino cuenta con una plantilla cercana a los 500 trabajadores.

"No nos podemos permitir tantas bajas"

La alcaldesa ha señalado que “llevamos detectando ya hace tiempo, con los informes que nos ha estado facilitando la Mutua, que el nivel de absentismo supera la media del sector de la administración pública y que no hay forma de reducir esos índices. Ha llegado el momento de poner remedio a esto y, evidentemente, habrá bajas justificadas y las habrá que no estén justificadas, lo único que pretendemos es hacer seguimiento y controlar que son bajas reales y efectivas. Hay que optimizar los recursos del ayuntamiento. No nos podemos permitir ese nivel de bajas. He intentado a través de la Mutua controlar y verificar que son bajas reales pero la Mutua hace lo que puede. La Seguridad Social no dispone de los mecanismo necesarios para evitar esto y una administración pública, que gestiona dinero y recursos públicos, estos indices de bajas laborales no se los puede permitir”.