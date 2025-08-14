Especialistas en dermatología del Hospital HLA San Carlos estuvieron revisando y explorando la piel a numerosos bañistas

Cada verano, miles de personas disfrutan de las playas, buscando el sol y el descanso. Sin embargo, la exposición prolongada a los rayos UV puede convertirse en un riesgo silencioso para la salud de la piel.

El pasado domingo los especialistas en dermatología del Hospital HLA San Carlos, el Dr. Juan Monte y la Dra. Joana Cruañes, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), estuvieron en la playa de l’Estanyó de Dénia haciendo una exploración cutánea completa a los bañistas y advirtiendo sobre el riesgo del cáncer de piel por la exposición prolongada al sol y alertando sobre la importancia de vigilar los lunares, especialmente en aquellas personas que pasan muchas horas al aire libre. La observación periódica, ya sea frente al espejo o con ayuda de un especialista, es clave para detectar cambios en el tamaño, el color o la forma, signos que podrían indicar lesiones precancerosas o cáncer de piel.

“Un diagnóstico temprano salva vidas. En la playa, además de usar protector solar de amplio espectro y ropa adecuada, hay que evitar las horas de mayor radiación y realizar una observación regular de los lunares para detectar cambios tempranos, por lo que es fundamental conocer nuestra piel”, señalan los doctores Juan Monte y Joana Cruañes.

La prevención del cáncer de piel no solo se limita a la consulta médica; también implica educar a la gente sobre la importancia de la fotoprotección y la autoexploración. En la próxima visita a la playa, el recuerdo más valioso debería ser una piel sana, no una quemadura solar.

