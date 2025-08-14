"L'Scobeta", la potente embarcación incautada al narcotráfico con la que Xàbia vigilará sus 25 kilómetros de costa

Accidentado es un término geográfico: escarpado, abrupto, escabroso. Y accidentado es también el participio del verbo accidentar. Las dos acepciones sirven para la costa de Xàbia. Es bellísima, pero también está erizada de peligros. Lo saben los marineros expertos. Pero en estos días de tantísima presión náutica se hacen a la mar navegantes de toda laya y condición. Y los hay que no saben distinguir babor de estribor.

El litoral de Xàbia, sus 25 kilómetros de ensenadas, acantilados, playas y recónditas calas, es hoy más seguro. La Policía Local cuenta con una embarcación que va al galope. Tiene un motor de 300 caballos. Además, toda esa potencia está casi por estrenar. El motor cuenta solo con unas 50 horas de uso.

La alcaldesa, el teniente del puesto de Xàbia, el intendente de la Policía Local, el responsable de los GEAS y el concejal de Seguridad de Xàbia / A. P. F.

Esta lancha semirrígida, muy versátil y que es ideal para llegar a todos los puntos de la accidentada costa local, es el ejemplo claro de que la tecnología puede reciclarse y "redimirse". Esta potentísima embarcación se decomisó en una operación contra el narcotráfico. El intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Monfort, ha explicado que el juzgado la ha cedido a Xàbia y ha destacado la colaboración de la Guardia Civil para que el municipio dispusiera de un recurso que le viene de perlas. De hecho, hoy, en la presentación de "L'Scobeta", que ese es el nombre que se le ha puesto a la lancha, han estado Antonio García, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en Alicante, y el teniente del puesto de Xàbia, José Javier Mañas .

La embarcación tiene 7,40 metros de eslora. Se utilizará para vigilar todo el litoral xabienc. Está valorada en unos 75.000 euros. La anterior barca de la Policía Local, que era rígida, iba al trantrán y ésta nueva vuela. 300 caballos es muchísima potencia. Al ser semirrígida, puede arrimarse más a la costa (y la de Xàbia es de mucho recoveco) y también pueden subir buceadores. Antonio García ha señalado que esta embarcación es similar a las que utilizan los GEAS.

"L'Scobeta" zarpa del puerto de Xàbia. Al fondo, el Montgó / A. P. F.

Los servicios más habituales en el litoral de Xàbia son socorrer a las tripulaciones de las embarcaciones de recreo, rescatar a usuarios de kayaks y tablas de paddle surf o controlar que las motos acuáticas y las barcas no entren en las zonas balizadas de baño o en las cuevas marinas.

El nombre, "L'Scobeta", es bien peculiar. José Antonio Monfort ha explicado que lo sugirió el historiador y arqueólogo Joaquim Bolufer (era arqueólogo municipal de Xàbia hasta que hace unos meses se jubiló). Así se denominaba a una antigua atalaya de la Granadella desde la que se avizoraba la llegada de piratas. Esa atalaya se utilizó a partir del año 1.400, es decir, en el siglo XV.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha subrayado que la colaboración de la Policía Local y de la Guardia Civil es "infinita". Ha avanzado que si hay que sancionar las malas prácticas en el mar se hará. "Tenemos un paisaje precioso y vienen embarcaciones de muchos clubes náuticos y puertos. A todo el que viene a Xàbia le pedimos que respete nuestra naturaleza y nuestro paisaje. Si no lo hacen, Xàbia dejará de ser lo que es".

En el verano más complicado, el que empezó con el balizamiento por instalar y en el que hasta esta semana no se han colocado las imprescindibles boyas de fondeo (evitan que las embarcaciones dañen la posidonia), Xàbia echa el resto a mediados de agosto en vigilancia marina. Están, por fin, las boyas. La Policía Local y la Guardia Civil vigilan los fondeos y avisan de que está prohibido (y es sancionable) arrojar el ancla sobre las praderas de posidonia. Se utiliza un dron para que, en el marasmo de embarcaciones (el tramo de la Cala Blanca y la Sardinera es el de más presión náutica de toda la Comunitat), nadie se haga el longuis y fondee sobre los fondos marinos protegidos. Y ahora se suma a la vigilancia una embarcación que va al galope. 300 caballos es mucha potencia. No corre, vuela.