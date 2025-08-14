Peleas, botellón, cristales rotos y carretera bloqueada: así "despierta" la discoteca del Montgó

Varias patrullas de la Policía Local de Xàbia y de la Guardia Civil han acudido esta mañana a la Plana del Montgó, en el parque natural, a disolver dos peleas y despejar la carretera que lleva al faro del cabo de Sant Antoni, bloqueada por los jóvenes que salen de la discoteca Hacienda. Todas las madrugadas de los jueves suelen ser allí conflictivas. La fiesta en la discoteca acaba con una multitud de jóvenes invadiendo la carretera. Algunos bajan caminando por la carretera de les Planes, de muchas curvas y poca visibilidad. Y no es que caminen pegados a un extremo. Van por el medio, a sus anchas por un vial que es muy estrecho.

Los agentes han acudido a poner orden en el caos de las madrugadas de los jueves en el entorno de la discoteca / A. P. F.

Esta mañana se ha sumado la tensión de las peleas. Han ocurrido en el aparcamiento de la discoteca. Rápidamente ha llegado la Policía Local. Fuentes municipales han precisado que este puente de agosto la Policía Local ha intensificado la vigilancia de madrugada y durante las primeras horas del día de los alrededores de esta discoteca del Montgó. Han apuntado que las peleas han sido riñas que no han ido a más.

Los agentes evitan y atajan rápidamente las posibles trifulcas y controlan que no se aparque en la carretera (los vecinos que viven en la Plana y que madrugan para ir a trabajar "tropiezan" con el bullicio). También evitan los actos vandálicos. Hay gamberros que la tienen tomada con las señales; las derriban.

Vecinos de la Plana que han madrugado hoy para ir a trabajar se han topado con jóvenes que bloquean la carretera / A. P. F.

Esta carretera no es de titularidad municipal, sino autonómica. La Guardia Civil ha identificado a los supuestos implicados en las peleas y ha recabado testimonios.

Cristales rotos y riesgo de incendio

Otro problema es de las botellas de cristal rotas en las cunetas y en la calzada de la carretera. Ahora, en plena ola de calor, los cristales son un peligro. Agravan el riesgo de incendio y en esta partida del Montgó hay una gran masa forestal y numerosas casas dispersas. En el aparcamiento de la discoteca e incluso en los muretes de la carretera también se hace botellón. Los agentes también han disuelto a los jóvenes que continuaban la fiesta fuera de la discoteca.