Vigilancia desde el cielo para evitar en Xàbia que se dañe la posidonia

Con el objetivo de proteger las praderas de posidonia oceánica, un ecosistema marino clave y protegido, Xàbia ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y denuncia para evitar el fondeo y el lanzamiento de anclas sobre estas áreas sensibles.

El operativo es fruto de la colaboración entre la Guardia Civil a través de Destacamento Fiscal y fronteras de Denia y la Policía Local de Xàbia. Los agentes trabajan de forma conjunta tanto por mar como por aire. Este servicio ya lleva días realizándose.

El dron permite un control inmediato de los fondeos y evitar que la práctica ilegal de tirar el ancla sobre la posidonia / Levante-EMV

El dispositivo cuenta con el apoyo de un dron de vigilancia, que opera de manera coordinada. Esta combinación permitirá una vigilancia más eficiente y precisa, facilitando la localización inmediata de embarcaciones que fondeen ilegalmente sobre las praderas de posidonia.

Durante estos dispositivos se han realizado inspecciones en las zonas más sensibles del litoral, denunciando aquellas embarcaciones que incumplen la normativa vigente, conforme al marco de protección establecido. Y la norma es clarísima: está prohibido fondear sobre la posidonia.

La posidonia, un hábitat prioritario

Las praderas de posidonia oceánica son fundamentales para la biodiversidad marina, la calidad del agua y la protección de la costa frente a la erosión. Su conservación es una prioridad ambiental y legal, y el fondeo no autorizado constituye una grave amenaza para su supervivencia.

Desde el Ayuntamiento de Xàbia se hace un llamamiento a todos los navegantes para que respeten las zonas protegidas, utilicen las boyas de amarre habilitadas y colaboren en la preservación de nuestro patrimonio natural