La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
A las 7 de la mañana ya hay bañistas en la orilla que se entretienen fotografiando las primeras luces del alba o que dormitan para recuperar el sueño perdido
Cuando a las 9 llegan los controladores, bajan "ipso facto" la barrera y desvían a los "tardones": las calas están hasta arriba de coches
Si se te pegan las sábanas, olvídate. La Granadella y el Portitxol (la Barraca) de Xàbia no son tus calas. Aquí solo encuentran sitio los madrugadores empedernidos. Hay que ponerse muy de mañana el despertador y salir de casa cuando todavía es noche cerrada para llegar a las 7 de la mañana a las calas soñadas de aguas turquesas. El madrugón es de órdago. Los forofos de este litoral vienen de València y sus pueblos. También hay quien coge el coche desde Zaragoza (ese ya es el viaje límite; palizón), Murcia y Albacete. El plan es pasar el día. De ahí que estos bañistas lleguen pertrechados con todo: sombrillas, toldos, hamacas y, claro está, neveras portátiles. Y las neveras van atiborradas de latas de cerveza, aperitivos, bocadillos y "tuppers" (tarteras). Estos bañistas no quieren pasar ni pizca de sed ni hambre.
15 de agosto, el día grande del verano. Carretera y manta (y toalla). A las 7 de la mañana, ya hay bañistas en las calas. Fotografían el amanecer. También dormitan. Recuperan el sueño perdido. No tardarán en desperezarse y en darse el primer baño del día. También los hay que llegan con una energía extraordinaria. Hinchan las tablas de paddle surf y los kayaks. El mar es hoy una balsa de aceite. Los bañistas explorarán hasta el recodo más recóndito y la cuevecita más escondida del litoral de acantilados de Xàbia.
A las 9 horas, llegan los controladores. Su misión es evitar el colapso de coches en las calas. Hoy, como viene ocurriendo en las últimas semanas (por no decir en los dos últimos meses), será llegar y bajar "ipso facto" la barrera. Ya no queda ni un hueco libre para aparcar. La Granadella y el Portitxol están hasta arriba de coches. Y eso que hay que pagar: la tarifa única es de 9 euros.
Dentro de algunos coches, con las ventanillas tapadas con toallas, todavía duermen algunos bañistas. No se han dado el gran madrugón. Han hecho noche en el coche.
Los "tardones", abocados a la caminata
Los controladores bajan la barrera y se dedican a la tarea más ingrata: desviar a los "tardones". También han madrugado. Pero han llegado a las 9 en punto o minutos después y el "paraíso" está cerrado. Un chasco. Algunos se enfadan. Estos bañistas empiezan a buscar aparcamiento por las calles de las urbanizaciones. Están abocados a la caminata. Y bajan a las calas cargados como mulas.
Así empieza el 15 de agosto en Xàbia, el festivo universal, el gran día del verano: madrugón de aupa, caminatas agotadoras y apreturas en las calas. Un día perfecto.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia
- Grave atropello en Xàbia: los dos hermanos de 2 y 5 años están estables y en planta y su padre sigue en observación