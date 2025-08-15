La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón

Si se te pegan las sábanas, olvídate. La Granadella y el Portitxol (la Barraca) de Xàbia no son tus calas. Aquí solo encuentran sitio los madrugadores empedernidos. Hay que ponerse muy de mañana el despertador y salir de casa cuando todavía es noche cerrada para llegar a las 7 de la mañana a las calas soñadas de aguas turquesas. El madrugón es de órdago. Los forofos de este litoral vienen de València y sus pueblos. También hay quien coge el coche desde Zaragoza (ese ya es el viaje límite; palizón), Murcia y Albacete. El plan es pasar el día. De ahí que estos bañistas lleguen pertrechados con todo: sombrillas, toldos, hamacas y, claro está, neveras portátiles. Y las neveras van atiborradas de latas de cerveza, aperitivos, bocadillos y "tuppers" (tarteras). Estos bañistas no quieren pasar ni pizca de sed ni hambre.

La orilla de la Granadella, a las 7 de la mañana de este viernes 15 de agosto / A. P. F.

15 de agosto, el día grande del verano. Carretera y manta (y toalla). A las 7 de la mañana, ya hay bañistas en las calas. Fotografían el amanecer. También dormitan. Recuperan el sueño perdido. No tardarán en desperezarse y en darse el primer baño del día. También los hay que llegan con una energía extraordinaria. Hinchan las tablas de paddle surf y los kayaks. El mar es hoy una balsa de aceite. Los bañistas explorarán hasta el recodo más recóndito y la cuevecita más escondida del litoral de acantilados de Xàbia.

La orilla de la Barraca (o Portitxol), a las 8 de la mañana / A. P. F.

A las 9 horas, llegan los controladores. Su misión es evitar el colapso de coches en las calas. Hoy, como viene ocurriendo en las últimas semanas (por no decir en los dos últimos meses), será llegar y bajar "ipso facto" la barrera. Ya no queda ni un hueco libre para aparcar. La Granadella y el Portitxol están hasta arriba de coches. Y eso que hay que pagar: la tarifa única es de 9 euros.

El día de calas comienza con las primeras luces del día; a la derecha, la archifamosa puerta azul / A. P. F.

Dentro de algunos coches, con las ventanillas tapadas con toallas, todavía duermen algunos bañistas. No se han dado el gran madrugón. Han hecho noche en el coche.

Alfons Padilla

Los "tardones", abocados a la caminata

Los controladores bajan la barrera y se dedican a la tarea más ingrata: desviar a los "tardones". También han madrugado. Pero han llegado a las 9 en punto o minutos después y el "paraíso" está cerrado. Un chasco. Algunos se enfadan. Estos bañistas empiezan a buscar aparcamiento por las calles de las urbanizaciones. Están abocados a la caminata. Y bajan a las calas cargados como mulas.

Así empieza el 15 de agosto en Xàbia, el festivo universal, el gran día del verano: madrugón de aupa, caminatas agotadoras y apreturas en las calas. Un día perfecto.