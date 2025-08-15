Del remojón de las carrozas a la gota gorda del desfile de Moros y Cristianos: el cambio climático altera las fiestas de Dénia

El cambio climático ha alterado las fiestas de Dénia. Los festeros de las filaes de Moros y Cristianos tenían sed de fiesta. Y han acabado sedientos. La Femmicc (Federación de Moros y Cristianos de Dénia) ha hecho muy bien al establecer puntos de hidratación. Los festeros, ataviados con vestimentas de mucho sudar, y los músicos agradecían que al final del desfile de esta tarde les dieran botellas de agua. Las necesitaban como el respirar. Era como terminar una "volta a peu". Se pasa la meta y los corredores se van derechos a hidratarse. Lo de esta tarde en el desfile de gala ha tenido ese aire. Los festeros habían sudado la gota gorda. Se han lanzado a por el agua como cosacos. Las fiestas se adaptan, a la fuerza, al cambio climático.

Una filà pasa junto a la hilera de sillas a pleno sol y vacías / A. P. F.

El sol caía esta tarde a plomo. No era ninguna broma. En el primer tramo del desfile, el de la calle La Vía, las sillas del lado del sol estaban todas vacías. El otro lado, el de sombra, sí estaba repleto de público. Nadie se atrevía a coger una insolación. El desfile ha comenzado puntualísimo, a las 18 horas. La calle Marqués de Campo ya es otra cosa. Los frondosos plataneros dan una sombra que resucita. Marqués de Campo, y más desde que es peatonal a todas horas y todos los días y se ha sacudido los coches y el humo, se ha convertido en un refugio climático.

El agua que repartía la Femmicc ha venido de maravilla / A. P. F.

Carrozas pasadas por agua

Ya fue del todo insólito lo que ocurrió el pasado 12 de julio, en uno de los días grandes de la Festa Major, el de las carrozas. Había alerta por fuertes lluvias. Pero los festeros (las carrozas las crean durante meses las comisiones falleras) se agarraban a una "ventana" en la que paraba el chaparrón. Tenían unas ganas tremendas de desfilar. Fue arrancar el desfile y empezar a llover a mares. La "ventana" se cerró de golpe. Justo en ese momento la alerta amarilla por fuertes lluvias pasó a naranja. Las carrozas se suspendieron cuando las comisiones ya estaban en la calle. Los festeros se calaron hasta los huesos. Este acto se repetirá el próximo sábado 23 de agosto.

Los caballos, a la sombra antes de comenzar el desfile / A. P. F.

Y ahora, en plenas fiestas de Moros y Cristianos, lo que ha caído del cielo es sol a plomo. Siempre han sido fiestas de mucho sofoco. La indumentaria de los desfiles de gala no es ni ligera ni holgada. Los moros y cristianos han sudado esta tarde, en el desfile, la gota gorda.

La Femmicc (Federación de Moros y Cristianos de Dénia) ha prodigado las recomendaciones ante la ola de calor. La médica Marta Tolsá, que forma parte de estas fiestas, trasladó a todos los festeros un protocolo claro para identificar un posible golpe de calor y para tomar las primeras medidas. "La salud está por encima de todo. Si notas cualquier síntoma, detente, hidrátate y pide ayuda". Ese era el consejo final. Además, los actos han contado con servicios sanitarios reforzados.

Mientras, el ayuntamiento ha insistido en que también se está cuidando del bienestar animal. En el desfile participan festeros a caballo. Los animales cuenta con dos puntos para beber. Hay veterinarios que los atienden y certifican si están en condiciones de participar. Y esta tarde, a las 16.30 horas, la empresa de limpieza baldeó toda la zona de descanso de los caballos para bajar la temperatura.

Dénia, pionera en eliminar sesiones a "bous" por el calor extremo

El cambio climático remueve las fiestas de Dénia. Este municipio fue de los primeros que vio claro que las celebraciones, por mucho que estén arraigadas y sean inamovibles, tienen que adaptarse. Un ejemplo fue el de suprimir las sesiones de mediodía de los "bous a la mar". La plaza portátil del puerto era una olla a presión. La Festa Major del pasado año fue la primera con festejos taurinos solo de tarde (comienzan a las 19 horas). Además, el año anterior a quitar las sesiones de mediodía murió un toro. Ahora la propia Generalitat ha desaconsejado que se hagan "bous al carrer" entre las 12 y las 19 horas por el calor extremo.