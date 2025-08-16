Un vecino de Dénia se lleva un millón de euros en el Extra de Verano de la ONCE

Un vecino de Dénia dormirá (si puede) esta noche felicísimo. Ha ganado en el sorteo Extra de Verano de la ONCE nada menos que un millón de euros. El sorteo ha repartido 24 millones. El premio de 15 millones se ha ido a Granada. Uno de los diez cupones premiados con un millón de euros se ha vendido en Dénia.

En concreto, lo ha vendido el vendedor Eduardo Aguirre, quien estos días atienden a sus clientes habituales y también a numerosos turistas. El agraciado estará dando saltos de alegría.