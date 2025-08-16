Un vecino de Dénia se lleva un millón de euros en el Extra de Verano de la ONCE
El cupón premiado lo vendió Eduardo Aguirre
Dénia
Un vecino de Dénia dormirá (si puede) esta noche felicísimo. Ha ganado en el sorteo Extra de Verano de la ONCE nada menos que un millón de euros. El sorteo ha repartido 24 millones. El premio de 15 millones se ha ido a Granada. Uno de los diez cupones premiados con un millón de euros se ha vendido en Dénia.
En concreto, lo ha vendido el vendedor Eduardo Aguirre, quien estos días atienden a sus clientes habituales y también a numerosos turistas. El agraciado estará dando saltos de alegría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Un coche atropella a una familia en el Arenal de Xàbia: dos niños de 2 y 5 años y el padre, heridos de gravedad
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia
- Grave atropello en Xàbia: los dos hermanos de 2 y 5 años están estables y en planta y su padre sigue en observación