Evacuado en helicóptero un motorista de 24 años que se accidentó en la carretera de Castell de Castells a Tàrbena
Sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Marina Baixa de la Villa Joiosa
Un motorista de 24 años sufrió ayer sábado una grave caída en la carretera en la carretera CV-752, que une Castell de Castells y Tàrbena. El accidente ocurrió en una de las últimas curvas antes de entrar al núcleo urbano de Tàrbena. El joven sufrió politraumatismos.
Se envió al helicóptero medicalizado. Los sanitarios y facultativos estabilizaron e inmoviliaron al herido. Lo evacuaron en la aeronave al hospital de la Marina Alta de la Vila Joiosa.
Esta carretera es muy virada y la suelen frecuentar motoristas. Está bien asfaltada. Se encadenan las curvas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia
- Grave atropello en Xàbia: los dos hermanos de 2 y 5 años están estables y en planta y su padre sigue en observación