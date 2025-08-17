Evacuado en helicóptero un motorista de 24 años que se accidentó en la carretera de Castell de Castells a Tàrbena

Sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital Marina Baixa de la Villa Joiosa

La mancha en la calzada que dejó el accidente

La mancha en la calzada que dejó el accidente / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Tàrbena

Un motorista de 24 años sufrió ayer sábado una grave caída en la carretera en la carretera CV-752, que une Castell de Castells y Tàrbena. El accidente ocurrió en una de las últimas curvas antes de entrar al núcleo urbano de Tàrbena. El joven sufrió politraumatismos.

La curva en la que ocurrió el accidente

La curva en la que ocurrió el accidente / Levante-EMV

Se envió al helicóptero medicalizado. Los sanitarios y facultativos estabilizaron e inmoviliaron al herido. Lo evacuaron en la aeronave al hospital de la Marina Alta de la Vila Joiosa.

Esta carretera es muy virada y la suelen frecuentar motoristas. Está bien asfaltada. Se encadenan las curvas.

