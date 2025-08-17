Evacuado en helicóptero un motorista de 24 años que se accidentó en la carretera de Castell de Castells a Tàrbena

Un motorista de 24 años sufrió ayer sábado una grave caída en la carretera en la carretera CV-752, que une Castell de Castells y Tàrbena. El accidente ocurrió en una de las últimas curvas antes de entrar al núcleo urbano de Tàrbena. El joven sufrió politraumatismos.

La curva en la que ocurrió el accidente / Levante-EMV

Se envió al helicóptero medicalizado. Los sanitarios y facultativos estabilizaron e inmoviliaron al herido. Lo evacuaron en la aeronave al hospital de la Marina Alta de la Vila Joiosa.

Esta carretera es muy virada y la suelen frecuentar motoristas. Está bien asfaltada. Se encadenan las curvas.