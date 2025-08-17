Sobrecogedor rescate: tres espeleólogos quedan atrapados en la falla del Moraig de Benitatxell
Los bomberos, con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil, sacan ilesos a los tres atrapados de las profundidades de esta impresionante fractura geológica
Sobrecogedor rescate. Noche cerrada. La falla del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell, una fractura geológica formada en el periodo Miocénico, ya impresiona a plena luz del día. De noche, la sensación es de absoluta angustia. Tres espeleólogos están allí abajo, en las profundidades de la falla. Les ha sorprendido la mala mar. No pueden salir.
El rescate se ha realizado esta pasada noche. Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell, cuyos voluntarios colaboran de forma altruista en todas las emergencias, ha indicado que los espeleólogos quedaron atrapados. Un compañero avisó al 112 y se puso en marcha el complejo rescate.
Rescatados ilesos
Los bomberos del consorcio de Alicante, con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil, sacaron de las profundidades de la falla a los tres deportistas. No sufrieron ninguna herida. Salieron ilesos.
