Sobrecogedor rescate: tres espeleólogos quedan atrapados en la falla del Moraig de Benitatxell

La impresionante y sobrecogedora falla del Moraig

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

Sobrecogedor rescate. Noche cerrada. La falla del Moraig, en el Poble Nou de Benitatxell, una fractura geológica formada en el periodo Miocénico, ya impresiona a plena luz del día. De noche, la sensación es de absoluta angustia. Tres espeleólogos están allí abajo, en las profundidades de la falla. Les ha sorprendido la mala mar. No pueden salir.

El sistema de cuerdas para bajar hasta los espeleólogos y sacarlos

El sistema de cuerdas para bajar hasta los espeleólogos y sacarlos / Protección Civil de Benitatxell

El rescate se ha realizado esta pasada noche. Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell, cuyos voluntarios colaboran de forma altruista en todas las emergencias, ha indicado que los espeleólogos quedaron atrapados. Un compañero avisó al 112 y se puso en marcha el complejo rescate.

Los bomberos se preparan para iniciar el descenso hasta los atrapados

Los bomberos se preparan para iniciar el descenso hasta los atrapados / Protección Civil de Benitatxell

Rescatados ilesos

Los bomberos del consorcio de Alicante, con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil, sacaron de las profundidades de la falla a los tres deportistas. No sufrieron ninguna herida. Salieron ilesos.

