Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia

Drama subterráneo. Juerga a la vista de todos. Arriba, los jóvenes apuran la fiesta y hacen botellón. Abajo, dos personas malviven. Se han establecido debajo del puente del río Gorgos. Duermen en colchones y tienen aquí todas sus pertenencias, entre ellas las bicicletas que utilizan para moverse por Xàbia. Es la primera vez, que se sepa, que hay personas viviendo debajo de un puente en un municipio en el que se presume que, quien más y quien menos, se beneficia de la prosperidad de turismo. No es, desde luego, oro todo lo que reluce. Hay pobreza subterránea y un gravísimo problema de falta de vivienda a precio asequible.

El contraste es enorme. Mientras los jóvenes prosiguen de madrugada y al salir el sol la fiesta en el aparcamiento que está en frente de una discoteca, aparcamiento convertido en «botellódromo», debajo de ellos, dormitan estas dos personas que se han visto abocadas a buscar refugio en este puente de la carretera del Pla o del Cap de la Nau. No es el único caso de vecinos que no tienen hogar. El desalojo de una finca okupada en esta carretera (ese edificio se está ahora rehabilitando para vender los apartamentos) ha provocado que familias y personas que tenían allí un techo se hayan quedado en la calle. Hay quien está viviendo en precarias caravanas.

La basura esparcida del botellón / A. P. F.

Más allá del contraste, de que la fiesta esté unos metros por arriba del drama de no tener vivienda, estas personas que se han cobijado debajo del puente corren el peligro de que, de súbito, baje el río. El Gorgos, dado que recoge la lluvia de una cuenca que recorre de oeste a este toda la Marina Alta (desde Castell de Castells a Xàbia), puede experimentar rápidas crecidas por fuertes lluvias en su cabecera. También recoge el agua de numerosos barrancos de Xàbia. Vivir debajo del puente es ponerse en peligro. Y si se escapa a toda prisa de una inesperada crecida, el río pueden llevarse todo lo poco que estas personas tienen.

Además, el río, tras las lluvias de este verano, es un foco de mosquitos y de aguas estancadas.

Acuciante falta de vivienda social

La falta de vivienda social y a precios asequibles es un problema muy acuciante en Xàbia. Esta semana se ha anunciado que ya estaba a punto de adjudicarse la construcción de 82 viviendas de protección pública, de las que 16 serán de la Generalitat, que las cederá al ayuntamiento para que pueda utilizarlas para dar vivienda a personas en situación de emergencia habitacional.

Mientras, incluso las nuevas promociones de pisos en el centro urbano, pisos que deberían ser de primera residencia, se han contagiado de la espiral inflacionista del mercado inmobiliario. La vivienda en Xàbia no es ya una urgencia, sino una emergencia.