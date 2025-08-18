Antídoto contra el bochorno: triunfan las cenas de pícnic en el Muntanyar de Xàbia

La tradición de "els sopar a la fresca" en el Primer Muntanyar de Xàbia se ha universalizado. Los asiduos eran vecinos de Xàbia. Ahora residentes y turistas se apuntan al pícnic. Estas cenas "vora mar" funcionan como refugio climático. Este fin de semana, de sofocante ola de calor, la costa del Muntanyar estaba repleta de familias y cuadrillas de amigos que desplegaban mesas y sillas y cenaban de "tupper" (tartera). El mar era una balsa de aceite. Entre bocado y bocado, chapuzón.

Triunfa el pícnic junto al mar: en la imagen la playa de la Grava / A. P. F.

Estas últimas noches han sido de insoportable bochorno. "¡Qué barbaridad de temperaturas a la 1 de la noche", advertía Avamet. A esa hora, el termómetro marcaba en Benissa 34º, en Xàbia 30º y en Dénia y Pego 29º.

Imagen inusual: terrazas sin clientes a las 20 horas de este domingo en Xàbia / A. P. F.

Esas temperaturas explican la insólita imagen de las terrazas de los bares y restaurantes medio vacías. Los clientes buscaban el interior y el aire acondicionado. Afuera, en las terrazas en las que habitualmente, al caer la noche y refrescar, se está de maravilla, anoche no corría ni una pizca de brisa. A las 19.30 y 20 horas, que es cuando los turistas y residentes extranjeros acuden a cenar a los restaurantes, no se veía ni por asomo el bullicio habitual de mediados de agosto.

Los bañistas se resisten a salir del agua / A. P. F.

Impacto turístico

No hay que menospreciar, desde luego, el impacto del cambio climático y las sofocantes olas de calor en el turismo. Triunfa el pícnic en la orilla del mar. Mientras, las terrazas de hostelería se resienten.