Antídoto contra el bochorno: triunfan las cenas de pícnic en el Muntanyar de Xàbia
Las elevadas temperaturas restan clientela a las terrazas de las hostelería: los clientes buscan el aire acondicionado
La tradición de "els sopar a la fresca" en el Primer Muntanyar de Xàbia se ha universalizado. Los asiduos eran vecinos de Xàbia. Ahora residentes y turistas se apuntan al pícnic. Estas cenas "vora mar" funcionan como refugio climático. Este fin de semana, de sofocante ola de calor, la costa del Muntanyar estaba repleta de familias y cuadrillas de amigos que desplegaban mesas y sillas y cenaban de "tupper" (tartera). El mar era una balsa de aceite. Entre bocado y bocado, chapuzón.
Estas últimas noches han sido de insoportable bochorno. "¡Qué barbaridad de temperaturas a la 1 de la noche", advertía Avamet. A esa hora, el termómetro marcaba en Benissa 34º, en Xàbia 30º y en Dénia y Pego 29º.
Esas temperaturas explican la insólita imagen de las terrazas de los bares y restaurantes medio vacías. Los clientes buscaban el interior y el aire acondicionado. Afuera, en las terrazas en las que habitualmente, al caer la noche y refrescar, se está de maravilla, anoche no corría ni una pizca de brisa. A las 19.30 y 20 horas, que es cuando los turistas y residentes extranjeros acuden a cenar a los restaurantes, no se veía ni por asomo el bullicio habitual de mediados de agosto.
Impacto turístico
No hay que menospreciar, desde luego, el impacto del cambio climático y las sofocantes olas de calor en el turismo. Triunfa el pícnic en la orilla del mar. Mientras, las terrazas de hostelería se resienten.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia
- Muere en Dénia una motorista de 61 años al arrollarla un coche que se dio a la fuga