Fallece un conductor de 53 años en la carretera de Xaló a Alcalalí

Un conductor de 53 años ha fallecido esta mañana al sufrir un posible infarto mientras circulaba con su vehículo por la carretera de Xaló a Alcalalí. Todo apunta a que el conductor ha quedado inconsciente a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. De ahí que haya perdido el control del coche, que se ha salido de la vía.

El accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia del SAMU. El equipo médico le ha realizado al conductor las maniobras de RCP y de estabilización. Pero no ha habido respuesta. El conductor había fallecido. El CICU ha precisado que la autopsia revelará las causas concretas de la muerte.