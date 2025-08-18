Fallece un conductor de 53 años en la carretera de Xaló a Alcalalí
La víctima ha sufrido una posible insuficiencia cardíaca antes de salirse su coche de la calzada
Un conductor de 53 años ha fallecido esta mañana al sufrir un posible infarto mientras circulaba con su vehículo por la carretera de Xaló a Alcalalí. Todo apunta a que el conductor ha quedado inconsciente a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. De ahí que haya perdido el control del coche, que se ha salido de la vía.
El accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia del SAMU. El equipo médico le ha realizado al conductor las maniobras de RCP y de estabilización. Pero no ha habido respuesta. El conductor había fallecido. El CICU ha precisado que la autopsia revelará las causas concretas de la muerte.
