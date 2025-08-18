Fallece un conductor de 53 años en la carretera de Xaló a Alcalalí

La víctima ha sufrido una posible insuficiencia cardíaca antes de salirse su coche de la calzada

Las ambulancias de SVB y SAMU, en el acceso a Urgencias del hospital de Dénia

Las ambulancias de SVB y SAMU, en el acceso a Urgencias del hospital de Dénia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xaló/Alcalalí

Un conductor de 53 años ha fallecido esta mañana al sufrir un posible infarto mientras circulaba con su vehículo por la carretera de Xaló a Alcalalí. Todo apunta a que el conductor ha quedado inconsciente a consecuencia de la insuficiencia cardíaca. De ahí que haya perdido el control del coche, que se ha salido de la vía.

El accidente ha ocurrido a las 8 de la mañana. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha enviado una ambulancia del SAMU. El equipo médico le ha realizado al conductor las maniobras de RCP y de estabilización. Pero no ha habido respuesta. El conductor había fallecido. El CICU ha precisado que la autopsia revelará las causas concretas de la muerte.

