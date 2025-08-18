Herido de gravedad un motorista en una colisión con un coche en Xàbia

El accidente ha ocurrido en la carretera del Portitxol

Se ha llegado a movilizar al helicóptero medicalizado, aunque, finalmente, se ha trasladado al herido en la ambulancia del SAMU

La Guardia Civil, en el lugar donde ha ocurrido el accidente / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Un motorista ha resultado esta mañana herido de gravedad en una colisión con un coche en la carretera del Portitxol de Xàbia, a la altura del supermercado Aldi. Las lesiones del motoristas se presumían de extrema gravedad. De ahí que incluso haya acudido el helicóptero medicalizado. Finalmente, el médico ha valorado al herido y ha decidido que se lo trasladara en la ambulancia del SAMU al hospital de Dénia. Su pronóstico es reservado. Han intervenido la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico.

Los últimos días están siendo de mucho tráfico y accidentes en la Marina Alta. El jueves falleció una mujer de 61 años que iba de acompañante en una motocicleta arrollada por un coche en la carretera de les Marines de Dénia.

Fallece un conductor en la carretera entre Xaló y Alcalalí

Esta mañana ha fallecido un conductor al volante en la carretera entre Xaló y Alcalalí. El hombre ha sufrido una indisposición, posiblemente un infarto, y el coche se ha salido de la calzada. El insuficiencia que ha sufrido ha sido fulminante. Ya había fallecido antes de salirse de la vía.

