Más de dos meses con una fuga de agua en Xàbia que nadie repara

Más de dos meses y sigue brotando el agua. La calle (es más bien un vial) ya cría incluso musgo. Y el dueño del bancal al que va a parar toda esta agua debe estar arrepentido de haberlo dejado baldío. Con tantísimo "riego" de balde, allí crece la hierba que da gusto.

Mientras los ayuntamientos lanzan mensajes de ahorro de agua, en Xàbia hay una fuga que nadie repara. Los vecinos aseguran que el agua lleva manando desde hace más de dos meses. Este diario ha comprobado que en las últimas dos semanas el suministro aflora en medio del asfalto de esta calle Lago Balatón, en la partida de les Cansalades. No es que salga a borbotones. Pero el agua no para de brotar. Poco a poco, gota a gota, se pierde un chorro de preciada agua sin que nadie haga nada.

Los vecinos han insistido en que esta tubería no pertenece a la empresa municipal de Xàbia, Amjasa. De hecho, lo que ellos querrían es estar conectados a la red municipal. La conducción es de Hidraqua, la mercantil que se encarga del abastecimiento en el Poble Nou de Benitatxell (esta partida de les Cansalades de Xàbia linda con Benitatxell) y Teulada Moraira. Un poco más arriba de donde sale el agua, hay vallas de Hidraqua. Ahí también se produjo una fuga, que se reparó hace mucho tiempo. Han quedado las vallas. Los vecinos aseguran que esta tubería está muy deteriorada y sufre constantes roturas. Afirman que en un tramo de 50 metros se han registrado 28 averías en los últimos años. Sienten, claro está, cierta envidia cuando la empresa municipal Amjasa, la de su pueblo, lleva a cabo constantes renovaciones de tuberías. Esta de la fuga que nadie repara es antigua y urge sustituirla de cabo a rabo.

Estos vecinos se han quedado, de alguna forma, en tierra de nadie. Unas 60 casas de les Cansalades reciben el suministro de Hidraqua y no de la empresa de su municipio, Amjasa. Es una anomalía. La mayoría de estas casas que están conectadas a la red de los pueblos vecinos se hallan en la urbanización Alborada. El pasado verano, cuando Benitatxell y Teulada Moraira se quedaron sin agua potable, estas viviendas de Xàbia tampoco tenían suministro apto para el consumo humano. Mientras, a pocos metros, los chalés que están conectados a Amjasa recibían agua de excelente calidad. Xàbia dispone de una desaladora e incluso vende suministro al Consorcio de Benitatxell y Teulada Moraira cuando estos pueblos están tan apurados como lo estuvieron el pasado año.

Estos vecinos quieren que Amjasa asuma el suministro de las 60 viviendas que siguen conectadas a la empresa de los pueblos vecinos. Pero piden una solución global y no ir enganchándose uno a uno a la red de Xàbia. Plantean que la sociedad municipal "rescate" el suministro en esta zona del término municipal que linda con Benitatxell.

Que estas viviendas de Xàbia recibieran el agua de la empresa municipal parece de lo más lógico. Hubiera estado más cerca si ya se hubiera firmado el acuerdo anual de colaboración en materia hídrica que tienen pendientes Xàbia y el Consorcio de Aguas de Benitatxell y Teulada Moraira. Establecía que el consorcio comprara una cantidad fija de agua de la desaladora durante todo el año. Así, Xàbia también podía realizar inversiones en su planta y ampliarla. El año pasado, cuando los acuíferos estaban secos y el mar era la solución, ese acuerdo parecía coser y cantar. Pero este verano, tras las lluvias de primavera que recargaron los pozos, todo ha quedado en papel mojado.

A golpe de urgencia

La política hídrica en la Marina Alta solo se mueve a golpe de urgencia (de emergencia). Y el ejemplo claro es el de esa fuga que ha creado un riachuelo en la calle Lago Balatón. El agua lleva manando desde hace más de dos meses. Y no pasa nada. Los vecinos ahorran agua, son muy conscientes de que es un bien escaso. Pero hay una fuga que es un despilfarro continuo de suministro.