Opinión
Quan la política suma
L'alcalde de Pego reflexiona sobre els incendis i recorda la professionalitat i coordinació en l'extinció del que fa tres anys de la Vall d'Ebo
Enrique Moll Briones, alcalde de Pego i secretari general del PSPV de Pego
Ara fa tres anys, el nostre territori va patir una de les catàstrofes més grans que recordem els pegolins i pegolines des de fa dècades, l’incendi que es va originar en el poble veí de la Vall d’Ebo i que va afectar també part del seu terme municipal i d’altres com el de la Vall de Gallinera, Vall d’Alcalà, entre d’altres. A la fi, un total de 12.150 hectàrees destruïdes pel foc.
És un turment, el dels incendis, que estiu rere estiu patim a la nostra península. De fet, hui mateix, dia mundial de la prevenció d’incendis, hi ha actius focs a Lleó, Càceres, Ourense o Zamora. Focs, algun d’ells, han costat vides. I al nostre territori estem en alerta roja per risc extrem d’incendis degut a les elevades temperatures.
És en aquests casos de crisi quan es pot comprovar la implicació dels responsables polítics. Diversos titulars hem pogut llegir a les notícies els darrers dies respecte a les actuacions dels màxims responsables de les comunitats autònomes que ara pateixen la violència de les flames. Per moments sembla que és més important tirar-se les culpes els uns als altres, i els altres als uns que treballar de la mà per a acabar amb aquestes tragèdies que afecten els seus veïns i veïnes.
Els incendis de hui i l’actuació dels responsables em fan recordar (hui més que mai) la professionalitat amb la qual actuaren molts dels qui el 2022 tenien la responsabilitat. Al voltant de la 1 de la matinada d’aquella fatídica nit el cap de la Policia em va notificar que s’havia produït un incendi al terme municipal de la Vall d’Ebo i que semblava algo molt seriós. Ràpidament em vaig posar en contacte amb els regidors que estaven a Pego i al voltant de les 2 de la matinada ja érem al PMA que es va instal·lar a la Vall d’Ebo. Allí ja treballaven al capdavant de la coordinació J. María Àngel (en aquell moment secretari autonòmic d’Emergències pel PSPV) i Javier Sendra (diputat d’Emergències pel Partit Popular). A més, la resta de companys de l’equip de govern interromperen les seves vacances (que per a alguns estan sobrevalorades) i l’endemà ja estaven a Pego coordinant accions d’ajuda pels afectats.
Durant els 10 dies que el foc va assotar les nostres muntanyes les figures de J. María Àngel i de Javier Sendra varen estar presents. De fet, el primer va prioritzar la informació. En tot moment els responsables dels municipis afectats (foren del signe polític que foren) van estar presents en les reunions del CECOPI rebent la mateixa informació actualitzada al moment que, per exemple, els màxims responsables de la política autonòmica d’aquell moment, el president Ximo Puig i la consellera Gabriela Bravo.
Puc afirmar que el treball de José María Ángel va ser enorme, sempre present per intentar ajudar en tot el que necessitarem els pobles afectats. I ho va fer sense cridar l’atenció, sense alçar la veu, sense estridències, sense mals comentaris, intentant sempre sumar.
Eixa és la imatge que els i les afectades volen veure dels polítics en aquestes situacions d'extrema crisi, eixa és la línia a seguir que molts i moltes haurien de seguir en aquests moments.
