Vendaval con aire (pero solo aire) de reventón térmico en Xàbia: cae un árbol y desbandada de barcas
El tiempo ha cambiado de súbito: el cielo se ha puesto negro y ha habido fuertes rachas de viento
La cosa tenía todo el aire del reventón térmico. Pero solo era el aire, el vendaval. Ha faltado un factor esencial: la subida súbita de las temperaturas, el calor abrasador. Lo que sí ha cambiado de repente ha sido el tiempo. El cielo se ha puesto negro en Xàbia. Ha empezado a soplar un fuerte viento. Las rachas han derribado un árbol en la avenida Ángel Doménech, en el centro urbano. El árbol ha caído sobre un coche aparcado. Ya están los bomberos y la Policía Local retirando la jacaranda (un ejemplar de considerable porte) caída.
En las playas, el vendaval se ha llevado sombrillas. No ha resultado nadie lastimado. Han salido volando. También han volado hamacas y sillas. Algún winsurfista ha tenido que ser auxiliado. También se ha desatado marejada. Y el cambio de repente del mar y el cielo ha puesto en alerta a los muchos navegantes que estaban fondeados en la Cala Blanca y la Sardinera. Ha habido desbandada. Todos han puesto proa a puerto. De hecho, se ha formado cola en la entrada al canal de la Fontana (una marina de atraque). Los socorristas de la Cruz Roja (la bocana de la Fontana está en el extremo norte de la playa del Arenal) han estado muy atentos a que ninguna embarcación entrara en la zona balizada de baño.
La Salvamar Fénix, de Salvamento Marítimo, ha salido a auxiliar a alguna tripulación que estaba en apuros y no podía volver a puerto.
Amaina el vendaval
Este cambio súbito del tiempo, del calor sofocante (temperaturas cercanas a los 40º) se ha pasado al viento y el cielo cubierto, se ha producido sobre las 18 horas. Una hora después todavía soplaba alguna racha fuerte de viento, pero, en principio, el vendaval había amainado.
