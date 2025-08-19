El bus de la Granadella, averiado: caos de coches en la barrera de la cala de Xàbia

La guagua (bus) de la Granadella es imprescindible. Los bañistas se olvidan del coches y de meterse en la cola que se forma en la barrera de esta cala de Xàbia. Sin transporte público, las medidas para sacudirle la masificación a esta playa, una de las más bellas del litoral valenciano, se resienten. Y la guagua está en el dique seco. El sábado por la tarde dijo basta. Tanto viaje arriba y abajo castiga. Incluso el motor más resistente empieza a renquear. El bus se averió. Y la empresa concesionaria del servicio no lo ha sustituido. La parada está vacía. No hay siquiera un cartel que advierta de que el bus está averiado.

El servicio funcionaba muy bien. Ahora los bañistas se las tienen que apañar. Y apañarse es madrugar para intentar pasar antes de que se baje la barrera. Los controladores, al llegar a las 9 de la mañana, la bajan de inmediato, ya que las plazas de aparcamiento del zigzag (calle Pic Tort) de la Granadella están a tope. Y apañarse es dejar el coche "perdido" en una calle de una urbanización y coger los bártulos playeros y bajar a pie. Extenuante caminata. Y lo peor es volver cuesta arriba.

Y sin guagua se repiten imágenes de caos de coches en la barrera. La cola crece y crece. Los coches llegan hasta donde están los controladores y vigilantes de seguridad. Sus ocupantes insisten e insisten. Vienen de a saber dónde. Han viajado desde muy lejos con un único propósito: descubrir la belleza de la Granadella. Y la belleza está tras la barrera.

Los controladores y vigilantes explican a los bañistas con paciencia y amabilidad que no se puede acceder en coche / A. P. F.

Los controladores y vigilantes de seguridad demuestran una paciencia infinita. Explican con amabilidad que Xàbia quiere evitar la saturación en un espacio litoral tan frágil, que la barrera y el control de acceso evitan que los coches saturen la carretera y el empinado zigzag (el vial por el que se sale). También les insisten en que garantizar que la carretera esté expedita es esencial para que puedan pasar sin problemas las ambulancias, los coches policiales y los camiones de bomberos.

La parada en la que se coge el bus está vacía y no hay carteles que expliquen por qué no funciona el transporte público / A. P. F.

Los controladores y vigilantes atienden a bañistas afables (la mayoría). Quizás les cuesta hacerse a la idea de que no pueden bajar con el coche, pero al final lo entienden. Y también se topan con energúmenos. Este verano ha vuelto a pasar que algunos maleducados cuestionan la autoridad de los vigilantes y quieren pasar a todo trance con el coche. Se encolerizan e insultan. Ha habido de nuevo intentos de agresión.

Olvidarse del coche

Pleno mes de agosto y la guagua de la Granadella (otras calas con transporte público son les Rotes de Dénia, que cuenta con trenet, y el Moraig de Benitatxell, que tiene autobús lanzadera) se echa una barbaridad en falta. Se ha averiado en el peor momento, en el culmen de la temporada turística. Que vuelva a funcionar cuanto antes es básico para mitigar la masificación de esta cala y ofrecer a los bañistas la posibilidad de olvidarse del coche. El coche es un engorro. Mientras, el bus te deja en la mismísima cala. Es bajar de la guagua y poner el pie ya en la grava de la playa.