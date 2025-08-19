La Conselleria de Sanitat certifica a l'Hospital de Dénia com a hospital universitari
La certificació permet al centre afermar la seua activitat en la formació de futurs professionals sanitaris i col·laborar en projectes d'investigació
L'Hospital de Dénia ha obtingut la certificació d'hospital universitari que atorga la Conselleria de Sanitat i que li habilita per a ampliar la funció formativa de nous professionals sanitaris, desenrotllar investigació mèdica i col·laborar amb universitats i institucions acadèmiques.
La Conselleria certifica així que el centre dianense complix amb els requisits establits per la normativa vigent en matèria d'infraestructura, recursos i personal adequat per a dur a terme la docència universitària en l'àmbit sanitari.
Per a obtindre esta condició, l'Hospital de Dénia ha complit amb els criteris establits per la legislació nacional i autonòmica, que passen per disposar de personal amb capacitat docent acreditada per a la formació pràctica de l'alumnat, infraestructura necessària per a la docència i la investigació, i participació en programes d'innovació i millora de la qualitat assistencial.
Fins al moment, l'Hospital de Dénia comptava amb acreditació per a la formació d'especialistes en diverses àrees mèdiques i d'infermeria i oferia places MIR i EIR en Medicina Familiar i Comunitària, Ginecologia i Obstetrícia i Pediatria, i places MIR en Anestesiologia i Reanimació, Medicina Interna, i Cirurgia General.
També acull pràctiques d'estudiants universitaris, de batxillerat i de formació professional, a través de convenis educatius subscrits per la Conselleria de Sanitat.
Pel que respecta a la investigació, fomenta el desenrotllament d'estudis científics com a part del seu compromís amb la millora assistencial i compta amb una comissió d'investigació, que assessora en temes científics i proporciona suport metodològic. A més, impulsa la publicació d'articles en revistes científiques i facilita la realització de tesis doctorals entre els seus professionals.
Integració en la ASI Alacant Nord
L'Hospital de Dénia està integrat en l'Agrupació Sanitària Interdepartamental d'Alacant Nord (ASI Alacant Nord), juntament amb l'Hospital de Sant Joan i el de la Marina Baixa, la qual cosa permet establir sinergies en la gestió dels processos entre diferents centres i fomenta la cooperació en àmbits com la formació, la docència, la investigació i l'activitat assistencial.
La certificació com a hospital universitari reforça el compromís del centre dianense amb la millora contínua de la qualitat assistencial, la formació de nous professionals i el desenrotllament d'iniciatives d'investigació i innovació en el sector sanitari.
Este reconeixement permet al centre consolidar el seu paper dins del sistema sanitari valencià i contribuir activament a l'actualització de coneixements en l'àmbit de la salut, tant en la població de la comarca com en els professionals del departament de salut.
