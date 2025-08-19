Hacienda devolverá el dinero en Xàbia

No, no es que la Agencia Tributaria haga tabla rasa y que a todos los vecinos les salga a devolver la declaración de la renta. Hacienda es una discoteca de Xàbia con historia. Abrió en agosto de 1966 (el próximo año cumplirá 60 años) y está en la partida rural de la Plana, en pleno parque natural del Montgó. La ola de calor ha obligado estos días a cerrar los parques naturales. Había riesgo extremo de incendios. Además, mejor cerrar las sendas y caminos forestales a los imprudentes que, pese a que el sol cae a plomo y el calor es abrasador, deciden subir a la montaña. Y uno de los viales cerrados ha sido el que lleva al area recreativa y al mirador del cabo de Sant Antoni y también al faro. Esta carretera se halla dentro del parque natural y está flanqueada por espesas pinadas.

El anuncio difundido por la discoteca en sus redes sociales / Levante-EMV

La discoteca Hacienda ya había organizado una fiesta llamada "Apagón" y había vendido entradas. La sesión discotequera estaba anunciada para esta noche de lunes y madrugada de martes. El local tuvo que cancelarla. "Devolveremos todo el dinero. Lo siento. Orden de la policía", ha difundido la discoteca en sus redes sociales.

Imagen tomada con el dron de la Policía de Xàbia en el que se ve la discoteca y viviendas diseminadas de esta partida del Montgó / Levante-EMV

La ola de calor y el cambio climático tienen impacto en el modelo turístico de la Marina Alta. Eso es indudable. Estos días en los que no refrescaba cuando caía el sol (Avamet calificó de "barbaridad" que a la 1 de la madrugada Benissa siguiera a 34º, Xàbia a 30º y Dénia y Pego a 29º) las terrazas de bares y restaurantes no vivían el bullicio habitual de mediados de agosto. Los clientes preferían esquivar el sofoco y cenar dentro de los locales y aprovechar el aire acondicionado.

Primera sala de España con licencia de discoteca

Hacienda es una discoteca con historia. Fue la primera sala de España que obtuvo la licencia específica de discoteca. Su logo, originalísimo, lo diseñó Paula Rosset, que también creó el de la discoteca Penélope de Benidorm. En Hacienda han bailado los actores Alain Delon, Jacqueline Bisset o Vicent Pérez o ha tocado el mítico grupo Grateful Dead.

Pero los tiempos han cambiado. Su público ha perdido brillo. Esa evolución refleja perfectamente lo que ha cambiado también el turismo en Xàbia, donde llama la atención esa imagen de jóvenes que arrastran maletas y buscan su apartamento de alquiler turístico. Además, la discoteca está en pleno corazón del parque natural del Montgó. El incendio de 2014, que arrasó 444 hectáreas de la Plana del Montgó, les Rotes de Dénia y el cabo de Sant Antoni, ya cercó totalmente la discoteca.