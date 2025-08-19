Pego cierra el ciclo de conciertos con el virtuosismo de Josep Gómez Alemany y Vicent Sendra Vilanova

Pego cerrará el ciclo de conciertos de música de verano con dos de los artistas más virtuosos del municipio, Josep Gómez Alemany y Vicent Sendra Vilanova. Se trata de un concierto de trompeta (Josep) y piano (Vicent) con el que se interpretarán piezas de autores clásicos como Haydn, Hertel, Desenclos y Debussy. La cita será el próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 20 horas, en la sala grande de la Biblioteca Carmen Alemany Bay, y la entrada será gratuita.

Josep Gómez empezó su andadura con la trompeta en la escuela de música de la Agrupació Musical de Pego. Posteriormente, siguió sus estudios en el conservatorio de Oliva y finalizó su formación con matrícula de honor en la Escuela Superior de Música ‘Reina Sofía’ de Madrid.

El cartel del concierto / Levante-EMV

Su calidad con la trompeta le hizo coger las maletas para mudarse a Karslruhe en el año 2020. En Alemania, cursó el máster de interpretación musical con el reconocido profesor Reinhold Friedrich. Dos años más tarde, en el 2022, entró a formar parte de la Joven Orquesta Gustav Mahler ganando la plaza de academista en la orquesta alemana Gewandhausorchester de Leipzig.

Fue en enero de 2023 cuando consiguió su plaza en una orquesta profesional, la Staatskapelle de Halle, puesto que ha ocupado hasta que este año ha entrado a formar parte de la Orquesta y Coro Nacional de España.

Por su parte, Vicent Sendra Vilanova empezó sus estudios a los seis años en en la Agrupación Musical de Pego y a los ocho años ingresó en el Conservatorio Josep Climent de Oliva con el profesor Claudio Carbó, donde finalizó con las más altas calificaciones. El año 2015 entró en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con el catedrático Diego Cayuelas, donde realizó los estudios superiores de música en la especialidad de Interpretación – Piano, finalizando con el premio de Honor Fino de Carrera.

Premiado en varios concursos como el primer premio en el “II Concurso de Piano Vila de Pinós”, el segundo premio en el “X Concurso de Piano de Benimodo” y el premio “Guitarrista José Tomás” en el “I Concurso Internacional de Piano Ciudad de Alicante”. Ha ofrecido conciertos en varias ciudades nacionales e internacionales, destacando actuaciones en la ADDA, en París, Budapest y también en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde debutó como solista en 2021. En su formación destacan clases magistrales con grandes maestros internacionales como Luis Fernando Pérez, Till Fellner, Gábor Eckhardt y Falvai Sándor.

Colabora muy a menudo con grandes agrupaciones como la Orquesta de València, la Banda Sinfónica Municipal de València o la orquesta ADDA sinfónica, actuando en varios auditorios de España, bajo la dirección de maestras como Nacho de Pau, Leonard Slatkin, Cristóbal Soler, Olari Elts, Josep Vicent o Alexander Liebriech. También ha participado y tocado en varias ocasiones en el programa “Andante cono motto” de Radio y Televisión Española.

El año 2019, y durante dos años, cursó un máster de Interpretación en la Academia de Música Liszt Ferenc de Budapest con las profesoras Gyöngyi Keveházi y Katalin Falvai, donde finalizó con la Mención honorífica. El año 2023 obtuvo también un máster en Interpretación e investigación de la Música por el Conservatorio Superior de Música de Alicante y bajo la dirección de Jesús María Gómez, así como otro máster en Pedagogía Musical por la UNIR.

Desde el año 2022 al 2024 fue alumno de la Schola Cantorum de París en la clase del pianista y concertista Maurizio Moretti. Actualmente, compagina los diferentes compromisos artísticos y conciertos con los estudios de doctorado en la Universidad de Alicante y la docencia en varios centros de la Comunitat Valenciana.

"Una cita que será maravillosa"

“Es un concierto de mucha calidad por las dos personas que actuarán. Se han labrado prestigio con mucho de trabajo y tenemos la suerte de poder disfrutar de su virtuosismo en nuestro pueblo con una cita que será, seguro, maravillosa. Invito a todas y todos a disfrutar de esta oportunidad única”, apunta el regidor de Cultura, Josep Mengual.