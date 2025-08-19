La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira
Los agentes difunden el episodio inverosímil de un Mercedes estacionado entre los bancos y bajo los árboles de la plazoleta de la avenida la Paz: "Denunciado y retirado por la grúa, como no podía ser de otra forma"
Un cochazo es un privilegio. Pero no da derecho a ir por "la via ampla". "Cuando crees que lo has visto casi todo, siempre hay quien te sorprende", ha difundido la Policía Local de Teulada Moraira en sus redes sociales. Y el episodio inverosímil era el de un Mercedes aparcado en el paseo peatonal de la avenida la Paz de Moraira. El conductor estacionó entre dos bancos y bajo los árboles. "Esta muy bien eso de buscar sombra para el coche, pero quizás esto es algo exagerado, ¿no?", comentaron con un punto de ironía los agentes.
Y esa práctica de "todo el monte es orégano", de aparcar allí donde te parece y de no respetar los espacios peatonales no podía salirle gratis a este conductor. "Denunciado y retirado por la grúa, como no podía ser de otra forma", subrayó la Policía de Teulada Moraira.
Pero la cosa no ha quedado aquí. Lo que podía haber sido un hecho aislado ha revelado que hay conductores que dejan el coche allí donde les viene en gana. Aparcan en aceras y en calles peatonales y se quedan tan tranquilos. Los agentes han visto en esta práctica un género cinematográfico. "De los creadores del Mercedes en la zona peatonal de la avenida de la Paz, llegan a sus pantallas otros tres capítulos más..." Y la Policía ha difundido otras imágenes de coches aparcados en espacios exclusivos para viandantes. Y ha insistido en que no valen las excusas, que no cuela que los conductores y quienes van en el coche quieren descargar las maletas, que buscan sombra para el coche o que, "simplemente, se creen más listos que los demás". "Ni 5, ni 10, ni 15 minutos. ¡No insistáis!".
Ni cochazos ni excusas: multa y grúa
Y así, con cierta ironía, la Policía Local de Teulada Moraira ha dejado más que claro que ni cochazos ni excusas, que las zonas peatonales son para los peatones y que a quien siga aparcando donde la parece la caera una multa y la grúa se llevará su coche.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia