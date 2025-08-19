La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira

Un cochazo es un privilegio. Pero no da derecho a ir por "la via ampla". "Cuando crees que lo has visto casi todo, siempre hay quien te sorprende", ha difundido la Policía Local de Teulada Moraira en sus redes sociales. Y el episodio inverosímil era el de un Mercedes aparcado en el paseo peatonal de la avenida la Paz de Moraira. El conductor estacionó entre dos bancos y bajo los árboles. "Esta muy bien eso de buscar sombra para el coche, pero quizás esto es algo exagerado, ¿no?", comentaron con un punto de ironía los agentes.

Y esa práctica de "todo el monte es orégano", de aparcar allí donde te parece y de no respetar los espacios peatonales no podía salirle gratis a este conductor. "Denunciado y retirado por la grúa, como no podía ser de otra forma", subrayó la Policía de Teulada Moraira.

Aparcado en plena plazoleta de la avenida de la Paz de Moraira / Policía Local de Teulada Moraira

Pero la cosa no ha quedado aquí. Lo que podía haber sido un hecho aislado ha revelado que hay conductores que dejan el coche allí donde les viene en gana. Aparcan en aceras y en calles peatonales y se quedan tan tranquilos. Los agentes han visto en esta práctica un género cinematográfico. "De los creadores del Mercedes en la zona peatonal de la avenida de la Paz, llegan a sus pantallas otros tres capítulos más..." Y la Policía ha difundido otras imágenes de coches aparcados en espacios exclusivos para viandantes. Y ha insistido en que no valen las excusas, que no cuela que los conductores y quienes van en el coche quieren descargar las maletas, que buscan sombra para el coche o que, "simplemente, se creen más listos que los demás". "Ni 5, ni 10, ni 15 minutos. ¡No insistáis!".

Ni cochazos ni excusas: multa y grúa

Y así, con cierta ironía, la Policía Local de Teulada Moraira ha dejado más que claro que ni cochazos ni excusas, que las zonas peatonales son para los peatones y que a quien siga aparcando donde la parece la caera una multa y la grúa se llevará su coche.