Alarma por un incendio en un chalé de primera línea de la playa del Portet de Moraira
Ya están los bomberos sofocando las llamas y han acudido también por si hay que hacer desalojos la Guardia Civil y la Policía Local
Susto en la playa del Portet de Moraira. Se ha declarado un incendio en un chalé de primera línea. La vivienda da al paseo marítimo. Los bañistas y turistas están observando, estupefactos, el humo negro que mana a borbotones de la vivienda.
Ya han acudido los bomberos, así como la Guardia Civil y la Policía Local. Los bomberos están sofocando las llamas. En principio, parece que hay más humo (humo negro) que fuego. Mientras, los agentes están velando por la seguridad de la gente (hay gran afluencia a esta hora de la tarde en la playa). No ha trascendido si se han realizado desalojos. Quienes estaban en la vivienda han salido rápidamente al exterior.
Los socorristas de la playa también se han puesto a disposición del operativo por si hay que realizar alguna intervención.
Labores de extinción
Se confía en sofocar con celeridad las llamas y que todo quede en un susto. Las labores de extinción ya están en marcha.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
- Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia
- Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia