Los Méhari tienen aparcamiento "reservado" en el puerto de Xàbia: una acera con bolardos

Todos los veranos el mismo misterio: los conductores de estos ligeros utilitarios logran colarlos en un espacio peatonal

Los Méhari y un Vitara, en el recoveco peatonal que está en frente del club náutico de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Xàbia

El nombre de utilitario les va que ni pintado. Útiles son utilísimos para moverse en el barullo del tráfico del verano en Xàbia. Sus conductores se las saben todas para aparcarlos en lugares "imposibles". Mientras los dueños de los otros coches dan vueltas y vueltas y acaban aparcando en el quinto pino, los propietarios de los Méhari estacionan en pequeños huecos y también meten estos vehículos en recovecos peatonales. Un aparcamiento "reservado" para estos ligeros coches que Citroën lanzó en 1968 está en el puerto de Xàbia, en frente del club náutico. Este espacio peatonal está en la zona portuaria. Los conductores de los Méhari se las ingenian para sortear los bolardos de piedra. ¿Cómo lo hacen? Un misterio. Y, encima, arriman los coches a la sombra de un frondoso arbolito.

Eso de aparcar estos coches en esta acera ocurre todos los veranos. En Xàbia, también ocurre lo que ha difundido ahora la Policía Local de Teulada Moraira de que hay quien le echa morro y aparca en paseos y calles peatonales (la veda de este práctica ilegal la abrió un ostentoso Mercedes). Pero el registro es diferente. Los Méhari lideran el "ranking" de aparcar en lugares inverosímiles. Estos ligeros coches forman parte del paisaje estival xabienc. Pasarán los años y los chasis y la tecnología de los coches cambiarán una barbaridad, pero en el verano de Xàbia seguirán circulando estos utilitarios. Los fetén fetén son los de color butano.

