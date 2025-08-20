Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada

Un chalé de rabiosa arquitectura moderna que asemeja un zigurat de los tiempos de Matusalén. Todo está inventado. La promotora ha levantada aparatosos muros de hormigón. Y la impresión es que esta vivienda ahora en construcción es una pirámide escalonada, es decir, un zigurat. Se halla en la calle Via Lactea, en la costa de les Rotes de Dénia. La parcela tenía mucha pendiente. La construcción en la Marina Alta no se amilana ante nada. Si el suelo es quebrado, pues se recurre a hormigón a punta de pala. Los muros escalonados, que se revestirán con piedra para "integrarlos" y dar la impresión de que los han levantado "margenadors" del terreno, salvan la pendiente. Se cuentan seis "peldaños" de muro. Y en lo algo se levanta el chalé, que sigue esa configuración de pirámide. La vivienda está coronada por una especie de torreón en el que se abre un gran ventanal. Desde allí, desde ese mirador, se divisa toda la costa de les Rotes.

Ya hace tiempo que estas obras están en marcha. Tienen un punto colosal. Los muros son de impresión. Les Rotes es una de las zonas más codiciadas de Dénia. Hay chalés que quinta el hipo. También sobrevive alguna "rota" o vivienda tradicional; son más humildes. Esas construcciones enraizadas y con historia van desapareciendo. En su lugar se levantan chalés modernísimos y descontextualizados. Decir que son faraónicos es, desde luego, exagerar, pero a alguno sí se le adivina aire de pirámide.