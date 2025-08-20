VAIVÉN
La portavoz del PP del Verger, alcaldesa de los "bous al carrer"
El alcalde de Compromís delega la dirección de los festejos taurinos a la popular Adela Moncho
L-EMV
El alcalde del Verger, Basili Salort, de Compromís, quien gobierna con el PSPV, le ha dado la alternativa (alternativa taurina) a la portavoz del PP, Adela Moncho. Esta semana la popular ejercerá competencias que pertenecen al alcalde. Salort le ha dado un capotazo a los "bous al carrer". No se le presume una afición ferviente a estos festejos. De ahí que le haya pasado la muleta a la concejala del PP. En este caso la muleta es la delegación específica de la dirección de los espectáculos taurinos. Esta delegación estará vigente entre el 18 y el 22 de agosto, es decir, durante esta semana, que es la de la apoteosis taurina en las fiestas del Verger. Moncho será la alcaldesa de los toros.
Estas serán las segundas fiestas sin "bou embolat". El alcalde los suprimió para cumplir la normativa de bienestar animal. El Verger se sumó a otros pueblos de la Marina Alta, como Xàbia, Gata, Calp, Pedreguer, Ondara, Benissa o el Poble Nou de Benitatxell, pueblos que decidieron no autorizar esa modalidad de los "bous al carrer".
