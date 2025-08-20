Reservas completas y multa de 601 euros a los 'colones': la Cova Tallada se sacude la masificación
El sexto verano de cupos y control de acceso a la gruta litoral del parque natural del Montgó confirma que los excursionistas están cada vez más concienciados y entienden que un paraje frágil y de tanto valor ecológico y paisajístico debe estar al margen de la saturación turística
El cartel se agradece. "Reservas completas". El cartel está en el inicio de la calle Via Lactea, en la costa de les Rotes de Dénia. Los excursionistas que confiaban en llegar y besar el santo, esto es, plantarse en la caseta de acceso a la Cova Tallada y hacer allí mismo la reserva, se ahorran subir la cuesta. Y también se persuaden de que esta excursión no es "pensat i fet". Hay que planificarla y sacar la cita con antelación. No vale improvisar. Y no es, desde luego, buena idea colarse. Sale caro. La sanción por meterse en esta gruta marina sin reserva es de 601 euros. No es un farol. Se ponen multas.
A la Cova Tallada le ha sentado de maravilla la regulación de acceso y el cupo de visitas que se puso en marcha hace ya seis veranos. Se ha sacudido la masificación. Y los excursionistas cada vez están más concienciados. Los empleados de la caseta de acceso, situada en la calle Via Lactea de les Rotes de Dénia, aseguran que ya no ocurre lo que hace unos años de que los turistas se metían en la escarpada senda que lleva a la cueva calzados con chancletas y convencidos de que a este paraje se llegaba en un santiamén. La ruta tiene su intríngulis. Y entrar a la cueva, agarrados a las rocas del acantilado, puede ser incluso peligroso en los días que el mar está revuelto. Ahora, al realizar la reserva, los excursionistas también se informan del estado del mar y saben a lo que se atienen.
Las reservas se agotan a toda prisa. La caseta de control está abierta de 9 a 21 horas. Restringir el acceso no solo buscaba preservar un paraje extremadamente frágil y de gran valor ecológico, paisajístico y también cultural, dado que la cueva es un yacimiento arqueológico y debe su singular 'arquitectura' a que durante años se utilizó como cantera de piedra tosca. Los cupos también perseguían reducir los accidentes. La masificación influía en que día sí y día también se tuvieran que realizar rescates en esta gruta marina del parque natural del Montgó.
La regulación ha sido un ejemplo de coordinación del parque natural y de los Ayuntamientos de Xàbia y Dénia. La cueva está en término de Xàbia, pero la senda que lleva hasta ella se halla en territorio dianense.
Las excursiones comienzan a las 9 de la mañana. Los senderistas (son también bañistas; nadie se resiste a darse un chapuzón en este bellísimo litoral) pueden permanecer en la cueva una hora y media. El cupo de visitantes simultáneos es de 71. Además, pueden acceder en kayak (también, claro, con reserva previa) 21 remeros al mismo tiempo. El tope máximo es de 370 senderistas al día y de 112 kayakistas.
Sexto verano de regulación
No se ha podido acceder en estos días de cierre de parques naturales por la ola de calor y el riesgo extremo de incendios. Este martes se recuperaron las visitas. Y se colocó abajo, en el inicio de la calle Via Lactea, el cartel de "reservas completas". La Cova Tallada es una de esas visitas consideradas imprescindibles para los turistas de la Marina Alta aficionados al senderismo y a descubrir lugares de estremecedora belleza. Esta gruta "tallada" a cuchillo (a cincel, herramienta que se utilizaba para extraer los sillares de tosca) seduce. Ahora se cumple el sexto verano de visitas restringidas (la limitación está en vigor desde el 15 de junio al 15 de octubre). Esta regulación era más que necesaria. La Cova Tallada se ha sacudido una masificación que amenazaba con deteriorarla de forma irreversible.
