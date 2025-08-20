I també són regidors de Dénia: Valen Alcalà i Llanos Ygarza, mantenidors de les falleres majors Paula Argudo i Elia Lull

Ambdós tenen un gran currículum fester i un és regidor de Compromís i l'altra del PP

Llanos Ygarza, la mantenidora de la fallera major infantil Elia Lull

Llanos Ygarza, la mantenidora de la fallera major infantil Elia Lull / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

I els dos són regidors. Valen Alcalà exercirà de mantenidor de la fallera major de Dénia, Paula Argudo. I Llanos Ygarza serà la mantenidora de la fallera major infantil, Elia Lull. Ambdós tenen un gran currículum fester. I una coincidència molt cridanera és que ambdós són regidors. Valen ho és de Compromís, i forma part de l'equip de govern de Dénia, i Ygarza pertany al PP i està a l'oposició.

Valen és dissenyador de producte i gràfic, i actualment està treballant com a dissenyador responsable de marca en l’empresa Alehop.

Pertany a la Falla Oeste des que va nàixer, en l’any 1993, fins a l’any 1998. Però després d’una pausa va tornar a esta comissió en l’any 2008, i ja no ha parat fins a l’actualitat.

Valen Alcalà serà el mantenidor de Paula Argudo

Valen Alcalà serà el mantenidor de Paula Argudo / Levante-EMV

Com a bon faller, ha treballat en diferents delegacions dins la seua falla:

  • Delegat de premsa i comunicació els anys 2009/2010 i 2022/2023
  • Delegat de llibret des de l’any 2011/2012 fins al 2022/2023
  • Delegació d’artística i creació de carrossa els anys 2015/2016 i 2019/2022
  • Delegació d’artística i creació de presentacions els anys 2011/2012 i 2024/2025
  • Delegat de Valencià des de l’any 2011/2012 fins al 2022/2023

A més, va crear el llibre “Les Falles a Dénia” en l’any 2020, i va crear la imatge de les Falles de Dénia 2018, “Un Patrimoni de Colors”.

Actualment, està en possessió del bunyol d’or de Junta Local Fallera de Dénia i de Junta Central Fallera de València, i d’una menció interna per part de la Falla Oeste en l’any 2020.

La mantenidora de Elia Lull

Llanos és graduada en Tècnica Auxiliar de Clínica i Tècnica Higienista Bucodental, i actualment està treballant com a higienista bucodental en la Clínica Dental Doctores Gandia de Dénia.

Pertany a la Falla Centro des de l’any 2008, on ha anat assumint diferents càrrecs al llarg dels anys, entre ells el de ser Fallera Major en l’exercici 2023/2024, un càrrec que va desenvolupar amb gran estima i dedicació, fent-la més gran dins d’aquesta festa. Actualment, està en possessió del bunyol d’or de Junta Local Fallera de Dénia.

Ha treballat en diferents delegacions dins la seua falla:

  • Delegada de plantà des de l’any 2017/2018 fins al 2025/2026
  • Vocal de directiva els anys 2022/2023 i 2024/2025
  • Secretaria els anys 2019/2022 i 2025/2026

Però una de les seues grans passions és la festa dels Moros i Cristians, a la qual també pertany des de l’any 2009, en la Filà Alkamar, i molt activament, ja que, va ser el Primer Tro l’any 2016, i d’on acaba d’ostentar el càrrec de Capitana Mora 2025. Tot un orgull per a la seua família, també vinculada a aquest món.

Sens dubte, Llanos és una amant de la festa, la seua estima i les seues inquietuds li han permés fer noves amistats en qualsevol de les dues festes grans de Dénia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  2. La atracción turística que deja un temporal histórico en la Marina Alta: un gran velero encallado en Xàbia
  3. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  4. Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
  5. La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
  6. La caprichosa lluvia: tromba de cien litros en Jesús Pobre, en la cara sur del Montgó, y ni una gota en la vertiente norte de Dénia
  7. Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia
  8. Los estragos del temporal: encalla un velero en Xàbia y miles de personas sufren un apagón en les Rotes de Dénia

La portaveu del PP del Verger, alcaldessa dels bous al carrer

La portaveu del PP del Verger, alcaldessa dels bous al carrer

La portavoz del PP del Verger, alcaldesa de los "bous al carrer"

La portavoz del PP del Verger, alcaldesa de los "bous al carrer"

Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada

Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada

Reservas completas y multa de 601 euros a los 'colones': la Cova Tallada se sacude la masificación

Reservas completas y multa de 601 euros a los 'colones': la Cova Tallada se sacude la masificación

El bus de la Granadella, averiado: caos de coches en la barrera de la cala de Xàbia

El bus de la Granadella, averiado: caos de coches en la barrera de la cala de Xàbia

La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira

La Policía avisa: los cochazos tampoco pueden aparcar en los paseos peatonales de Moraira

Pego cierra el ciclo de conciertos con el virtuosismo de Josep Gómez Alemany y Vicent Sendra Vilanova

Pego cierra el ciclo de conciertos con el virtuosismo de Josep Gómez Alemany y Vicent Sendra Vilanova

La Conselleria de Sanitat certifica a l'Hospital de Dénia com a hospital universitari

La Conselleria de Sanitat certifica a l'Hospital de Dénia com a hospital universitari
Tracking Pixel Contents