I també són regidors de Dénia: Valen Alcalà i Llanos Ygarza, mantenidors de les falleres majors Paula Argudo i Elia Lull
Ambdós tenen un gran currículum fester i un és regidor de Compromís i l'altra del PP
I els dos són regidors. Valen Alcalà exercirà de mantenidor de la fallera major de Dénia, Paula Argudo. I Llanos Ygarza serà la mantenidora de la fallera major infantil, Elia Lull. Ambdós tenen un gran currículum fester. I una coincidència molt cridanera és que ambdós són regidors. Valen ho és de Compromís, i forma part de l'equip de govern de Dénia, i Ygarza pertany al PP i està a l'oposició.
Valen és dissenyador de producte i gràfic, i actualment està treballant com a dissenyador responsable de marca en l’empresa Alehop.
Pertany a la Falla Oeste des que va nàixer, en l’any 1993, fins a l’any 1998. Però després d’una pausa va tornar a esta comissió en l’any 2008, i ja no ha parat fins a l’actualitat.
Com a bon faller, ha treballat en diferents delegacions dins la seua falla:
- Delegat de premsa i comunicació els anys 2009/2010 i 2022/2023
- Delegat de llibret des de l’any 2011/2012 fins al 2022/2023
- Delegació d’artística i creació de carrossa els anys 2015/2016 i 2019/2022
- Delegació d’artística i creació de presentacions els anys 2011/2012 i 2024/2025
- Delegat de Valencià des de l’any 2011/2012 fins al 2022/2023
A més, va crear el llibre “Les Falles a Dénia” en l’any 2020, i va crear la imatge de les Falles de Dénia 2018, “Un Patrimoni de Colors”.
Actualment, està en possessió del bunyol d’or de Junta Local Fallera de Dénia i de Junta Central Fallera de València, i d’una menció interna per part de la Falla Oeste en l’any 2020.
La mantenidora de Elia Lull
Llanos és graduada en Tècnica Auxiliar de Clínica i Tècnica Higienista Bucodental, i actualment està treballant com a higienista bucodental en la Clínica Dental Doctores Gandia de Dénia.
Pertany a la Falla Centro des de l’any 2008, on ha anat assumint diferents càrrecs al llarg dels anys, entre ells el de ser Fallera Major en l’exercici 2023/2024, un càrrec que va desenvolupar amb gran estima i dedicació, fent-la més gran dins d’aquesta festa. Actualment, està en possessió del bunyol d’or de Junta Local Fallera de Dénia.
Ha treballat en diferents delegacions dins la seua falla:
- Delegada de plantà des de l’any 2017/2018 fins al 2025/2026
- Vocal de directiva els anys 2022/2023 i 2024/2025
- Secretaria els anys 2019/2022 i 2025/2026
Però una de les seues grans passions és la festa dels Moros i Cristians, a la qual també pertany des de l’any 2009, en la Filà Alkamar, i molt activament, ja que, va ser el Primer Tro l’any 2016, i d’on acaba d’ostentar el càrrec de Capitana Mora 2025. Tot un orgull per a la seua família, també vinculada a aquest món.
Sens dubte, Llanos és una amant de la festa, la seua estima i les seues inquietuds li han permés fer noves amistats en qualsevol de les dues festes grans de Dénia.
