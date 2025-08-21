Atrapan mientras robaba en una casa de Moraira a un ladrón con un historial de más de cien delitos
Los agentes del turno de noche de la Policía Local lo sorprendieron con las manos en la masa en el interior de la vivienda
Más de cien delitos. "Un individuo con un gran historial delictivo a sus espaldas", ha precisado la Policía Local de Teulada Moraira. Y a este delincuente con espaldas tan anchas para cargar con tantísimas fechorías lo atraparon los agentes del turno de noche de la Policía Local. Lo pillaron con las manos en la masa. Había entrado en una vivienda en Moraira y pretendía desvalijarla. Los agentes "lo cazaron 'in fraganti'", como ha destacado la Policía Local, que felicita a los compañeros que le echaron el guante. También agradece la colaboración ciudadana: "Siempre tan importante y necesaria".
Los agentes entregaron al delicuente a la Guardia Civil. Pasará a disposición judicial. Y la Policía Local ya presume que volverá a las andadas. "Seguramente seguirá delinquiendo viendo su historial, pero quizás se lo piense dos veces antes de volver a Teulada Moraira". En este municipio, no se ha salido con la suya. Los policías impidieron el robo y arrestaron al ladrón reincidente.
