La Granadella de Xàbia recupera el bus... y va a tope

Un autocar provisional de 37 plazas sustituye a la pintoresca guagua que se averió el sábado por la tarde

Muchos bañistas lo tienen clarísimo: mejor el transporte público y olvidarse del coche

Los bañistas guardan cola para subir al autocar de la Granadella

Los bañistas guardan cola para subir al autocar de la Granadella / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Triunfa el bus. Los bañistas lo han echado muchísimo de menos. El sábado por la tarde se averió la pintoresca guagua que lleva a la cala de la Granadella de Xàbia. El transporte público complementa las otras medidas para sacudirle la saturación a esta playa (barrera para evitar el colapso de coches y la llamada "tasa antimasificación", la tarifa fija de 9 euros por aparcar en el zigzag de la calle Pic Tort). El bus es imprescindible.

Los turistas meten los bártulos playeros en el maletero del bus

Los turistas meten los bártulos playeros en el maletero del bus / A. P. F.

La empresa que realiza este servicio ha sustituido la maltrecha guagua (subir y bajar sin parar por la carretera de la Granadella castiga el motor) por un autocar de 37 plazas. Es un bus provisional. Pero cumple. Y tanto que cumple. Los bañistas hacían esta mañana cola para coger el bus. Se olvidan del coche. Llegan a la mismísima cala. Es apearse y poner un pie en la grava de la Granadella. Más comodidad, imposible.

La espera se lleva bien a la sombra de los pinos

La espera se lleva bien a la sombra de los pinos / A. P. F.

Los bañistas meten en el gran maletero todos los cachivaches playeros: neveras, hamacas, sombrillas... Está de moda eso de "ir de calitas en Xàbia". Y eso significa llegar y desplegar el "campamento" (hay cuadrillas que incluso montan toldos). Y luego toca repantingarse en la hamaca y apurar la cervecita. El plan "calitas" es sencillo y la mar de refrescante. Estos bañistas no se sofocan. Y lo primero para no sofocarse es aparcar fácilmente en la parada del bus y quitarse de encima el agobio del coche.

Otro aire sin tanto coche

Además, el transporte público le sienta de maravilla a la Granadella. Estos cuatro días largos que la cala ha estado sin guagua y sin bus (el primer vehículo que se utilizó fue un "trenet", pero era complicado maniobrar en las curvas) han sido de colas y presión de coches en la barrera que se cierra para evitar el colapso de tráfico. Hoy ya hay autocar. Y va a tope. La Granadella respira más a gusto sin tanto coche.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents