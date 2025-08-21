La Granadella de Xàbia recupera el bus... y va a tope

Triunfa el bus. Los bañistas lo han echado muchísimo de menos. El sábado por la tarde se averió la pintoresca guagua que lleva a la cala de la Granadella de Xàbia. El transporte público complementa las otras medidas para sacudirle la saturación a esta playa (barrera para evitar el colapso de coches y la llamada "tasa antimasificación", la tarifa fija de 9 euros por aparcar en el zigzag de la calle Pic Tort). El bus es imprescindible.

Los turistas meten los bártulos playeros en el maletero del bus / A. P. F.

La empresa que realiza este servicio ha sustituido la maltrecha guagua (subir y bajar sin parar por la carretera de la Granadella castiga el motor) por un autocar de 37 plazas. Es un bus provisional. Pero cumple. Y tanto que cumple. Los bañistas hacían esta mañana cola para coger el bus. Se olvidan del coche. Llegan a la mismísima cala. Es apearse y poner un pie en la grava de la Granadella. Más comodidad, imposible.

La espera se lleva bien a la sombra de los pinos / A. P. F.

Los bañistas meten en el gran maletero todos los cachivaches playeros: neveras, hamacas, sombrillas... Está de moda eso de "ir de calitas en Xàbia". Y eso significa llegar y desplegar el "campamento" (hay cuadrillas que incluso montan toldos). Y luego toca repantingarse en la hamaca y apurar la cervecita. El plan "calitas" es sencillo y la mar de refrescante. Estos bañistas no se sofocan. Y lo primero para no sofocarse es aparcar fácilmente en la parada del bus y quitarse de encima el agobio del coche.

Otro aire sin tanto coche

Además, el transporte público le sienta de maravilla a la Granadella. Estos cuatro días largos que la cala ha estado sin guagua y sin bus (el primer vehículo que se utilizó fue un "trenet", pero era complicado maniobrar en las curvas) han sido de colas y presión de coches en la barrera que se cierra para evitar el colapso de tráfico. Hoy ya hay autocar. Y va a tope. La Granadella respira más a gusto sin tanto coche.