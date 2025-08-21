El incivismo va a más en la cala dels Testos de Benitatxell

Les indigna. A los bañistas concienciados, que son los más, les saca de quicio que se deje basura en la recoleta cala dels Testos del Poble Nou de Benitatxell. Han enviado a Levante-EMV nuevas imágenes de incivismo. No entienden que haya quien baje a este cala y luego suelte el lastre de los residuos. Esos incívicos son muy conscientes de que aquí, en este apartado paraje litoral, al que cuesta una barbaridad llegar (la senda va por un abrupto barranco y hay tres paredes verticales de vértigo: toca descolgarse con cuerdas), no llegan los servicios municipales de recogida de basura y nadie va a ir de hoy para mañana a quitar los desperdicios. Y, claro, al final pasará lo de todos los años, que Testos acabará el verano con recovecos convertidos en pequeños vertederos. El primer bañista descuidado abandonó allí una bolsa de basura o una nevera de plástico rota. Y la basura llama a la basura.

Plásticos, basura y hasta una almohada, tirados en la senda de la cala dels Testos / Levante-EMV

Los bañistas concienciados subrayan que en estas calas apartadas y salvajes es obligatorio ser escrupulosos en extremo y cumplir esa máxima de dejar el lugar más limpio de lo que estaba.

El ayuntamiento, Protección Civil y la concesionaria del socorrismo (SVS) realizan, al acabar la temporada, una limpieza a fondo de este litoral. Retiran sacas repletas de residuos. Pero no se debería llegar a este extremo. Si a los turistas no les duele prendas bajar cargados con neveras y comida para pasar el día, tampoco debería darles pereza regresar luego con la basura. Buscan en Testos la belleza del paisaje. Es una contradicción que luego ensucien la cala.

Libre de basura e incivismo

El consistorio llama al civismo. Pero, al final, lo más efectivo es que unos bañistas persuadan a otros, a los negligentes, de que este entorno es frágil y que disfrutar de él conlleva la obligación de cuidarlo y dejarlo intacto y libre de basura e incivismo.