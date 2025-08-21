Pedreguer exigeix en la Universitat Catalana d'Estiu més finançament per als municipis
"Tenint cada any romanents de més de milió i mig d'euros, no és possible que ens obliguen a mantenir-los al banc, i dedicar-los a eixugar deute, quan ja fa anys, a més, que estem a 0 euros en deute", ha emfatitza Ferrús
L'alcalde defensa la seua participació en la Universitat Catalana d'Estiu: "Aniré a tot aquell fòrum en què puga alçar la veu i defensar els interessos de pedregueres i pedregueros"
Màxims responsables de municipis del Principat, País Valencià, Catalunya Nord i Mallorca han exigit a l'Estat espanyol i a l'Estat francès una millora del finançament per al món municipalista, amb més llibertat fiscal i de deute. Així ho han traslladat la presidenta de l'Assemblea Catalana de Municipis (ACM) i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó (Junts per Catalunya, del Principat); Jaume Oliveras, vicepresident de l'ACM i alcalde del Masnou (ERC, del Principat); Nicolau Garcia (Partit Comunista), batlle d'Elna (Catalunya Nord); Miquel Oliver, alcalde de Manacor (Més Mallorca); i Sergi Ferrús (Més Compromís), alcalde de Pedreguer (País Valencià), en un acte el dilluns passat, 18 d'agost, a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). El més contundent ha estat el batlle d'Elna, Nicolau Garcia, qui ha carregat molt durament contra el "centralisme" de l'Estat francès que ha empitjorat durant els últims anys. Ferrús i la resta d'alcaldes han reivindicat la necessitat de canviar el reglament del finançament.
"Hem de tenir un finançament just, som les institucions que fan els deures millor, que generem més estalvi i les més castigades econòmicament, tant per la llei de racionalitat, com per les lleis fiscals", han dit. "Tenint cada any romanents de més de milió i mig d'euros, no és possible que ens obliguen a mantenir-los al banc, i dedicar-los a eixugar deute, quan ja fa anys, a més, que estem a 0 euros en deute", ha resumit Ferrús.
Tots els alcaldes han anat en aquesta línia. L'alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, també ha posat sobre la taula un dels mantres que cada vegada creix més entre el municipalisme: les diputacions estan obsoletes. "No només no executen la major part del pressupost, sinó que a més, en el cas de la d'Alacant, redueixen ajudes essencials, com és el cas de la prevenció d'incendis, o plans de cooperació, que per exemple redueixen de 214.000 euros a 62.000 en el nostre cas. Tenim una Mancomunitat a qui retallen subvencions i trobem a faltar el que són els Consells Comarcals", posa sobre la taula l'alcalde del País Valencià. Per la seua banda, l'alcalde de Manacor també demana canvis amb el turisme i el creixement demogràfic. "Tenim una pressió migratòria important que ajuda a desdibuixar la nostra cultura i identitat, com també hi ha una necessitat d'habitatge", explica Oliver.
En aproximadament una hora i mitja, s'han posat en comú problemes compartits (finançament i competències, habitatge, mobilitat, polítiques socials, llengua, cultura, etc.) i s'han emplaçat en una agenda comuna municipalista d’abast nacional, per resistir activament a la post-democràcia.
Ferrús ha agraït a l'Associació Catalana de Municipis i a la Universitat Catalana d'Estiu la seua invitació per participar en un esdeveniment més que cinqüentenari, caracteritzat, segons l'Alcalde de Pedreguer, "per la seua resistència als enemics de la llengua i als totalitarismes, molt vius ara mateix al nostre país, una cita consolidada del món universitari en català i un espai de trobada per a estudiants, representants institucionals i docents de tots els territoris que comparteixen la mateixa llengua, amb totes les seues varietats dialectals i, per tant, les diferents maneres que hi ha de veure el món des del Principat, des d’Andorra, l’Alguer, el País Valencià, les Illes o la Franja". Una setmana, amb més de 1.500 participants, que acull actes, tallers, espectacles, fòrums i commemoracions, però també un bon munt de cursos acadèmics, de ciències de la natura a dret, passant per ciència i tecnologia, economia, pensament, història, literatura, història de l'art, llengua, música o ciència política.
"Acudiré a tot aquell fòrum en què puga defensar els interessos de pedregueres i pedregueros"
Respecte a les crítiques que des del PP i altres institucions s'han llançat sobre la presència d'un alcalde valencià en aquest esdeveniment, Ferrús ho ha trobat normal, ja que "entra dins del que és esperable en eixos entorns, ja que no sé bé perquè (o ho sé massa bé) tot el que fa referència a català produeix en eixos sectors una urticària que haurien de fer-se mirar, i que sòl activar-se quan no tenen arguments millors (arguments que alguns ni són capaços de dir en la nostra llengua). És delirant que ara estiguen exigint i demanant allò que quan tenen responsabilitat de govern, no fan: dignificar la situació de valencianes i valencians. Això es diu cinisme i fariseisme. El que tinc clar és que, mentre siga el màxim representant del meu poble, acudiré a tot aquell fòrum en què puga alçar la veu i defensar els interessos de pedregueres i pedregueros, i ben satisfet de ser l'única veu valenciana, ja es diga Universitat Catalana d'Estiu o Conferència-Pacte d'Alcaldes d'Europa... i fins i tot al Fòrum d'Alcaldes que va organitzar la Diputació d'Alacant".
