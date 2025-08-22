Actrices y actores y grandes nombres del cine español, en la alfombra roja de Benissa en Corto

Benissa en Corto desplegará una gran alfombra roja. Actrices y actores y grandes nombres de la industria del cine español acudirán a un festival que en su primera edición ya ha concitado un gran interés. Tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre.

Ya han confirmado su asistencia Antonia San Juan (madrina del festival), Esteban Crespo, Alberto Ammann, Clara Méndez-Leite, César Mateo, Rafa Alamos, Larry Balboa, Fernando Corral, Sergio Checa, Alicia Fernández, Laura Arjona, Miguel Ángel Olivares, Cuca Escribano, Bárbara Hermosilla, Helher Escribano, Rosa Catalán, Morgan Blasco, Rodrigo Poison, María Almudever, Vanesa Cano, Xavi Pastor, Vanesa Romero, Armando Soneira, Michele De Vicenti, Saida Benzal, Javier Bódalo, Rafa Fernández, Carolina Bona, Javier Martínez y Fran Jiménez, entre muchos otros invitados especiales.

Además, se sumarán a esta gran cita algunos nombres de última hora vinculados a los cortometrajes seleccionados y premiados en la presente edición, lo que convertirá el festival en un punto de encuentro inigualable para celebrar el talento emergente y consolidado del cine español.

Septiembre, de cine

Septiembre arranca de cine en Benissa. Del 1 al 6 de septiembre, Benissa en Corto da foco al gran talento cinematográfico.